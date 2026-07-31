Български оператори на тел. 112 спасиха наши шофьори във Франция, попаднали в среднощен капан с мигранти, опитали се да се качат нелегално в превозните средства. От транспортния бранш предупреждават, че мигрантският натиск в района на френския град Кале се увеличава през последните месеци.

Два сигнала за български шофьори обградени от мигранти, които се опитват да се качат на превозните им средства са получили на телефон 112 от началото на седмицата. Единият от френския град Кале, а другият от Дюнкерк. Заради езиковата бариера водачите потърсили техен колега в България, който се обадил за помощ.

Георги Николов, старши експерт, РЦ 112 - София:"Ние взехме цялата информация. Регистрационен номер, местоположение, къде се намира. Свързахме се със спешния телефон във Франция и осъществихме връзка с тях, като им предадохме цялата информация. Колегите от Франция бяха установили, че са двама бежанци, които са се качили в съответния микробус и бяха заловени. Сравнително бързо трябва да действаме. Не може да си позволим да отлагаме във времето. Касае се за минути."

Бързата реакция на операторите спасява нашия шофьор. Мигрантският натиск обаче отново се увеличава, предупреждават от бранша.

Димитър Димитров, Камара на автомобилните превозвачи в България: "Два са основните конфлитни пунктове в Европа. Единият е между Сърбия и Хърватска на Батровци-Баяково. Вторият е във Франция на Кале."

Превозвачите са задължени да обезопасяват товарните отделения с пломби и предпазни въжета, а при нарушения се налагат сериозни глоби.

Димитър Димитров, Камара на автомобилните превозвачи в България: "Шофьорът веднъж носи финансова отговорност, втори път носи наказателна отговорност. Трети път е отговорен за собственото си здраве и живот. Често се случва в определени ситуации да ескалира напрежението."

Най-рисковите моменти са преди качването на фериботите за Великобритания. Край Кале често се събират стотици, а понякога и хиляди мигранти.

Димитър Димитров, Камара на автомобилните превозвачи в България: "Тук големият проблем е именно самите мигранти какво правят там. Защо са на пътя, защо някой им дава възможността да се качват по камионите. По-големият въпрос е какво ще прави Европа с всички тези мигранти."

От 112 заявиха, че процедурите при трансгранични обаждания са почти идентични с тези у нас.

Георги Николов, старши експерт, РЦ 112 - София: "Най-важното е да се събере пълната информация и ако може координати да се дадат, тъй като става въпрос за друга държава със съвсем различна карта."

Най-често до тях достигат сигнали за медицински проблеми и битови скандали. За първите шест месеца най-много са те от Румъния, Германия, Гърция, и Франция.

По темата работиха Светозар Костадов и Тихомир Игнатов