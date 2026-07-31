Дипломатически пробив: Съветът за мир постигна споразумение с Хамас за разоръжаване на групировката

Пълно разоръжаване на Хамас и други въоръжени групировки в ивицата Газа и изтегляне на Израел от територията в замяна. Това предвижда споразумение, постигнато от Съвета за мир. Сделката беше потвърдена от Доналд Тръмп, върховният представител за Газа Николай Младенов и висши членове на палестинската групировка. До момента няма официален коментар от страна на Израел. Президентът Тръмп ще бъде много разочарован, ако Израел не изпълни споразумението, заяви американски представител. Пробив за Газа - девет месеца след подписването на споразумение за прекратяване на огъня и преговори в застой оттогава между Израел и Хамас.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: „Съветът за мир постигна историческо споразумение за пълното разоръжаване на Хамас и други въоръжени групировки в Газа. Това е огромна стъпка към траен мир и сигурност.“

Разоръжаването на Хамас е ключова част от мирния план от 20 точки на Доналд Тръмп, който предвижда създаването на ново палестинско управление. Върховният представител за Газа Николай Младенов призна, че преговорите са били изключително трудни.

Николай Младенов, върховен представител за Газа: „Записаното в споразумението е от съществено значение. Но онова, което предстои оттук нататък, е още по-важно. Ключът към успеха е в изпълнението и в контрола върху него. Изтеглянето трябва да върви ръка за ръка с разоръжаването. А преходното управление и палестинският народ имат нужда от политическа и практическа подкрепа, за да поемат бъдещето си в свои ръце.“

Предаването на тежкото въоръжение е обвързано с условието Израел да прекрати агресията срещу палестинци и да се изтегли от ивицата Газа, обяви Хамас в изявление. Едва тогава групировката ще се съгласи да предаде оръжията си на новия Национален комитет за управление на Газа - орган от технократи, създаден да ръководи анклава в прехода му към гражданско управление.

- „Решението на Хамас за съжаление идва твърде късно - след опостушение, разруха, разселване, изтощение. Вече нямаме нито търпението, нито силата да понасяме всичко това.“ - „Казвате, че има споразумение от 20 точки, но досега нито една не е изпълнена изцяло. Доналд Тръмп трябва да започне оттам - да спре убийствата и да накара израелската армия да се изтегли от ивицата Газа."

Скептицизъм и сред израелците.

- „Когато терористи обещаят да спрат убийствата, целта им остава унищожението на евреите. Това е нещо като лъжа, която си повтаряме от 20 години, за да спим по-спокойно. Всичко рухна на 7 октомври."

Националният комитет за управлението на Газа привества напредъка.

Национален комитет за управление на Газа: „След години на конфликти, разрушения и несигурност, приоритетът е този напредък да се превърне в конкретни мерки, които да окажат осезаемо влияние върху ежедневието на гражданите."

Засега не са ясни сроковете за изпълнение на договореното. Според американски представител процесът може да продължи между 200 и 350 дни. Неизвестни има и около изтеглянето на израелските сили и дали то включва т.нар. Жълта линия - буферна зона в Газа, зад която Израел се съгласи да се оттегли, съгласно подписаното през октомври миналата година в Шарм ел Шейх споразумение. Очаква се Кайро да е домакин на среща на посредниците във връзка с втория етап от примирието в Газа с участие на Египет, САЩ, Катар и Турция.