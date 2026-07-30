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НАРУШЕНОТО ПРИМИРИЕ МЕЖДУ САЩ И ИРАН

САЩ с нови удари срещу Иран след атаките по американски бази в Близкия изток

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Американската армия съобщи, че рано тази сутрин е завършила нова атака по цели в Иран.

От централното командване на американските въоръжени сили съобщиха, че ударите са "решителен отговор" на опита на Иран от вторник да атакува с ракети американски сили, разположени в Близкия изток.

В изявление по иранските държавни медии тогава, от Корпуса на гвардейците на Иранската революция съобщиха за атака срещу американска военна база в Йордания. Въоръжените сили на Йордания заявиха, че са прехванали 5 ракети. Впоследствие Саудитска Арабия обяви, че е нанесла съвместни удари със Съединените щати по обекти на подкрепяни от Иран въоръжени групировки в Ирак.

Атаките са допълнителна ескалация на конфликта след няколко дни на относително спокойствие.

#атаки по бази #Иран, САЩ #нови удари

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