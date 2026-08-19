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Държавата обединява усилията си срещу детската агресия и престъпност

Ирина Цонева от Ирина Цонева
Всичко от автора , Репортер: Давид Сукнаров
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държавата обединява усилията детската агресия престъпност
Снимка: БТА
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Държавата обединява усилията си срещу детската агресия и престъпност. Програмата "Насилието е безсилие" ще бъде разширена, така че още през следващата учебна година да обхване 100 хиляди ученици. Подготвя се и изцяло нов закон за противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

От кабинета определят досегашните мерки срещу агресията като разпокъсани и признават нуждата от общ подход на институциите. Министерствата на образованието и вътрешните работи са готови да обединят усилията си и да разширят превенцията в училищата.

Проф. Георги Вълчев – министър на образованието и науката: "Това е серия от програми, които са сложили фокус върху намаляване на тормоза, насилието, агресията в българското училище, като в следващите месеци ние ще се опитаме да направим този преглед и да обобщим тези програми в една целенасочена програма, тъй като разпръснатостта им намалява тяхната ефикасност."

Кампанията "Насилието е безсилие", тествана в шест софийски училища, ще бъде разширена в цялата страна. И така още в следващата учебна година ще достигне до минимум 100 хиляди български ученици. Основната цел на двете министерства е превенцията да започва възможно най-рано и институциите да действат заедно преди агресията да е прераснала в престъпление. Промени се подготвят и в законодателството. МВР определя действащия закон като остарял и настоява за нова нормативна рамка.

Иван Демерджиев – министър на вътрешните работи: "Нашата амбиция в рамките на седмици да приключим тази работа и да предложим нов проект на изцяло нов и модерен закон, който да обезпечава качествена превенция, работа и контрол върху непълнолетните."

В Бургас експертите от местната Комисия за борба с противообществените прояви сред децата смятат, че и действащия закон дава достатъчно възможности.

Десислава Василева – секретар на МКБППМН в Бургас: "Ако някъде, в някои общини той не се изпълнява, това е съвсем отделен въпрос. Ние вече трета или четвърта година нямаме повишаване на противообществените прояви и това че след свършване на възпитателната мярка децата продължават да идват при нас, да искат да бъдат включвания в различни мероприятия и да идват да споделят за мен е показателно, че работим добре."

Провеждат срещи с учениците, в които се включват и популярни лица като актрисата Гергана Стоянова.

Гергана Стоянова – актриса: "Говорим си за това как не трябва да пишем негативни коментари за познати и непознати в социалните мрежи, как да спрем омразата в различните постове. Моето наблюдение е, че там където има стабилно ръководство и учители, които знаят какво правят, нещата се случват."

Управляващите планират да бъде засилен и контролът върху престъпленията в интернет, включително чрез създаване на териториални структури за противодействие на киберпрестъпността.

#срещу агресията #проф. Георги Вълчев #Гергана Стоянова #агресия сред деца #Иван Демерджиев #детска агресия

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