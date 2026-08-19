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Полицейска акция в София: Баща и син са обвинени за разпространение на психотропни лекарства

Тихомир Игнатов от Тихомир Игнатов
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Чете се за: 05:17 мин.
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Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Баща и син са привлечени като обвиняеми за държане с цел разпространение на наркотични вещества след полицейска операция в София. При акцията са установени над 3000 блистера с различни лекарствени продукти, част от които съдържат вещества, включени в списък 3 на Наредбата за реда за класифициране на веществата и растенията като наркотични.

Разследването започнало след получена оперативна информация за лица, които разпространяват психотропни лекарства. В рамките на около пет дни служителите установили предполагаемите участници и начина, по който действат.

По данни на разследващите лекарствата са предлагани основно чрез социалните мрежи, а доставките са извършвани предимно чрез куриерска фирма. Пратките били описвани като хранителни добавки. За изпращането им била използвана и фирма, регистрирана на трето лице, което според разследването няма отношение към незаконната дейност. Криминалистите описват двамата като изключително предпазливи. Те сменяли автомобилите си, оглеждали се внимателно при предаване на пратките и използвали шапки и други средства, за да прикриват самоличността си. По тази причина установяването на адресите, на които били складирани лекарствата, е отнело време.

Общо около шест адреса в столицата са били свързани с дейността. Те се намирали в районите "Манастирски ливади", "Дружба" и "Княжево". Част от помещенията били в търговски центрове и магазини, а други – в апартаменти. По информация на разследващите всички са били наети. На постоянните си адреси двамата не държали количества от лекарствата.

комисар Асен Ушатов, зам.-началник на Шесто районно управление, СДВР: „Винаги, когато отиваха да предадат доставката на въпросните психотропни лекарства, се дегизираха с шапки и доста внимателно така се оглеждаха във всички посоки. Лекарствата си ги закупували за 2 евро, а са ги продавали за 16 блистера? Блистера, да.“

снимка: БТА

Николай Николаев, говорител на Софийската градска прокуратура: „Към настоящия момент се установява, че са налице три различни вещества, включени в списък 3 на наредбата за реда и класифицирането на вещества и растения като наркотични. Поради това и двамата са привлечени като обвиняеми за държане с цел разпространение на наркотични вещества.“

Задържаните са на 26 и 50 години и са баща и син. По данни на полицията по-младият е криминално проявен по линия на наркотиците. Според оперативната информация двамата демонстрирали висок стандарт на живот и разполагали с няколко автомобила от висок клас.

Предварителните данни сочат значителна разлика между цената на придобиване и продажната цена на лекарствата. По оперативни данни един блистер бил купуван за около 2 евро и продаван за приблизително 16 евро. Тези данни обаче предстои да бъдат проверени и доказани в рамките на разследването.

Материалите по случая са докладвани в Окръжната прокуратура. След запознаване с тях дежурният прокурор е преценил, че са налице достатъчно доказателства за повдигане на обвинения на двете лица. Те са задържани за срок до 72 часа, като предстои да бъде внесено искане за определяне на мярка „задържане под стража“.

Към момента се изследва значителна част от иззетите вещества. При извършените до този момент физико-химични изследвания са установени три различни вещества, включени в списък 3 на наредбата. За останалите количества са назначени допълнителни експертизи.

Разследването е в начален етап. Проверява се произходът на лекарствата, начинът, по който са били придобивани, както и от колко време двамата са се занимавали с незаконната дейност и какви количества са успели да реализират.

Не е установено към момента пострадали лица вследствие на употребата на продаваните медикаменти. Разследващите отказват да коментират и дали лекарствата са били получавани чрез медицински рецепти и как са попадали в ръцете на обвиняемите, тъй като това може да попречи на текущото разследване.

Двамата обвиняеми са имали право да дадат обяснения по случая. От прокуратурата засега не коментират дали са признали или отрекли обвиненията.

Работата по случая продължава, като предстои да бъдат изяснени произходът на лекарствата, целият механизъм на снабдяване и разпространение, както и евентуалният размер на реализираната печалба.

Вижте още в прякото включване на Тихомир Игнатов

#акция на полицията #психотропно лекарство #обвиняеми #полицейска акция

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