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За първи път у нас: "Интелигентна” пешеходна пътека с изкуствен интелект вече работи в Бургас

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Първата у нас “интелигентна” пешеходна пътека с изкуствен интелект вече работи в Бургас. Специални камери разпознават приближаващ пешеходец и автоматично активират мигащи пътни знаци и сигнални лампи. Така шофьорите получават предупреждение, че човек доближава пътното платно.

На ул. “Одрин” в Бургас вече не е нужно пешеходецът да стъпи на платното, за да бъде забелязан. Защото “умната” зебра се управлява от камери с изкуствен интелект.

Стойко Андреев, общински съветник: “Тя реагира на секундата, когато пешеходецът влезе в зоната за сигурност на пешеходната пътека.В радиус от 2 метра извън нея фиксира човека и започва да мига и предупреждава шофьора. Веднага реализира този сигнал, който свети в жълто мигащо, а нощно време сигналът на самата табела свети още по-ярко.”

Иван Гюлев, нач. Отдел “Пътна безопасност” в Община Бургас: “Системата работа независимо от метеорологичните условия-дали ще вали, дали ще е тъмно.”

Новата технология трябва да реши и един от проблемите при стандартните пешеходни пътеки с датчици.

Стойко Андреев, общински съветник: “40% от хората заобикалят тези датчици и пешеходна пътека не реагира. Тогава търсех решение как на 100% можем да хванем пешеходеца, който преминава.”

Иван Гюлев, нач. отдел “Пътна безопасност” в Община Бургас: “Следващите месеци ще направим анализ и ще покаже каква е ефективността от приложената мярка.”

Хората одобряват иновацията.

Диляна Стаматова, пешеходец: “Със сигурност би подпомогнала пресичането да бъде по-безопасно.”

Иванка, пешеходец: “Тук минават доста деца за детската градина, за училище и беше крайно необходимо да има нещо такова.”

Предвижда се подобни интелигентни пътеки да бъдат изградени и на други места в града.

# изкуствен интелект #Бургас #пешеходна пътека

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