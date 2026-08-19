Марчело Абонданца: Излизане от групата е първата ни цел

Излизане от групата на европейското първенство по волейбол е първата цел на женския национален отбор на България, каза треньорът Марчело Абонданца.

Състезателките заминаха към чешкия град Бърно с полет за Виена. Българките са в група с домакина Чехия, Украйна, Австрия, Сърбия и Гърция.

„Мисля, че по-добра атмосфера не сме имали досега. Отборът ни е млад. Само две състезателки са участвали на европейско първенство. Ще бъда доволен, ако успеем да минем груповата фаза“, каза Абонданца.

Българките стартират турнира срещу украинките в петък от 18:00 часа българско време. Два дни по-късно се изправят срещу Гърция по същото време. Третият им двубой е срещу Сърбия от 21:00 часа на 24 август. Следва среща с Австрия на 26 август от 18:00 часа и последен мач от груповата фаза срещу домакините на 27-и от 21:00 часа. Първите четири отбора продължават напред.

„Отпадането от Лигата на нациите беше много неприятно, но в никакъв случай не е понижило духа в отбора ни. Искаме да излезем от групата. Много е важно да спечелим първия ни мач срещу Украйна“, добави Микаела Стоянова.

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