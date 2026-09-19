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Алекс Николов: Разочароващ край, но беше уникално пътешествие

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Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
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Не ни достигнаха силите и енергия, призна реализатор №1 на националния отбор на България след поражението от Германия.

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Снимка: Startphoto.bg
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Реализатор №1 на българския национален отбор по волейбол Александър Николов се надява, че след време "трикольорите" отново ще имат шанс да играят в София на голям турнир. Той също така похвали своите съотборници Жасмин Величков и Денислав Бърдаров. Двамата бяха с основна роля в състава на ЕвроВолей 2026, което за България приключи с поражение от Германия на осминафиналите.

"Разочароващ край, но беше уникално пътешествие това първенство. Свърши малко преди това, което всички очакваха. Радвам се, че изживяхме всичко това. Дано имаме няколко шанса да играем отново тук, в тази зала. Надяваме се на нещо по-добро догодина. Не ни достигнаха силите и енергия. Усетих по себе си, че ми стана тежко. Първо имах 5 аса без грешки, но след това не направих и един. Не мога да кажа причината. Може би сме се изтощили срещу Полша. Просто не можахме да го направим. Две нови звезди изгряха в националния отбор (Денислав Бърдаров и Жасмин Величков). Да се надяваме, че ще ни радват още дълго време. Дано се развият възможно най-бързо по клубовете си", каза Николов.

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#Евроволей 2026 # Александър Николов

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