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Кой е строил подземни тунели в Рациария

Мария Чернева от Мария Чернева
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Чете се за: 03:32 мин.
Общество
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Към находки, които допълват знанията за богатата история по нашите земи. Дълги тунели изненадаха археолозите в основите на римските терми в Рациария, край Видин. При нападенията на Атила и хуните му, те са послужили и като укрития. Защо са били построени подземните канали.

Един от интересните етапи в проучването на величествена Рациария сега ни води под земята.

доц. Д-р Здравко Димитров, ръководител на археологическите разкопки: „Тук сме минали над 60 метра вече от юни до сега. Като имаме разкрити три галерии, основната цел е да ги заснемем като архитектурни съоръжения. Тук виж как са отлично запазени ръбовете от този хорусан, който измазва. Те са били измазани с хоросан.“

Няма мистерия в тези тунели. Бързо става ясно предназначението им. Част от канализационна система. Но пак говори за величие. Щом като каналите им са толкова големи. Каналите са вградени в основите на носещите стени на термите. Целта им е да отведат водата, която идва от покривите на банята.

- „Значи древноримски улуци!“

доц. Д-р Здравко Димитров, ръководител на археологическите разкопки: „Да. И пода на канала е в основите на самата стена. Стената едно, че е носеща, тя служи за водосъбиране и водоотвеждане на дъждовните води.“

И сам по себе си размера на канала може да даде представа за мащабите на римските терми.

доц. Д-р Здравко Димитров, ръководител на археологическите разкопки: „Които, знаеш, тия терми са най-големите в България, 10 декара са. Тези сводове отгоре, полуцилиндрични куполите на централното крило - те, като цяло, са давали така голям дебит на тази вода, която трябва да се отведе в каналите на Рациария и под ,кажи речи, всички зидове на термите имат такива канали.“

Построена към 215 година почти веднага след термите на Каракала в Рим и баня ги копира и в мащабите, и в архитектурата. Като римска колония, Рациария трябва да следва столицата на империята.

доц. Д-р Здравко Димитров, ръководител на археологическите разкопки: „Това, върху което стоим сега, това цялото е по-късната реконструкция от 5-6 век, когато тези басейни вече не са използвани, тъй като това не е баня. Рано християнски култов комплекс и тогава те са напълнили с камъни и тази жълта глинеста пръст натъпкани с това, което е под нас, ходовото ниво на базиликата от 5-и век.“

Термите съвсем целенасочено са разрушени, след като император Теодосий Велики налага насилствено всеобща християнизация. Тя обаче е несъвместима със стила на живот в римската баня. И тя е изравнена със земята. Но нейните камъни и колони са вложени в християнската базилика построена на същото място.

#Рациария #римски терми #археолози

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