Помилването на Огнян Ангелов нажежи политическите страсти

Предизборните сюжети днес преминаха под знака на конфронтацията по казуса с помилването на осъдения за наркотрафик Огнян Атанасов и създаването на комисия, дала становище за него. Според лидера на ГЕРБ по случая „Атанасов" се мълчи отдавна, а Надежда Йорданова от „Демократична България“ отрече да е създавала комисията, когато е била правосъден министър.

И лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов повдигна въпроса за свикването на КСНС заради серията от взривове в „Емко". Засегна и скандала за помилването на Огнян Атанасов, като заяви, че за случая се знае отдавна.

Бойко Борисов, председател на ГЕРБ: „Когато Дани Митов като министър арестуваха въпросното лице, тогава казахме, че е помилван, защо не беше скандал? Защо е помилван, всички знаехме. Тогава Йотова и Радев им бяха приятели и правеха вотове на недоверие, за да не влезем в Еврозоната и Шенген.“

Коментар дойде и от Надежда Йорданова от „Демократична България". След публикации в медийното пространство, че като правосъден министър е назначила Комисията, помилвала Огнян Атанасов през 2022 година, Йорданова заяви:

Надежда Йорданова, депутат от „Демократична България": „Към 5 декември, когато е указът за помилването, аз не съм министър повече от 4 месеца, абсурдно е това. Действително съществува комисия, тя е постоянно действаща и оценява здравословното състояние на лишените от свобода. Тя се назначава не за конкретен случай, преценката дали да бъде помилвано лицето е изцяло и само на президента.“

От „Продължаваме промяната" излязоха с публикация в социалните мрежи. Асен Василев написа, че на 6 февруари 2025 г. Йотова помилва втори наркодилър. Допълва, че болницата за лишени от свобода е пълна с болни затворници и не знае всички да са помилвани. И пита още президента Йотова защо от всички болни престъпници е избрала да помилва наркотрафикант и наркодилър? По думите му опитът за прехвърляне на вината към медицинската комисия е жалък.

През медиите лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов си размени реплики и с председателя на ДСБ Радан Кънев на тема президентски избори. В студиото на БНТ Кънев заяви подкрепа за Андрей Гюров и призова такава да даде и Борисов.

Радан Кънев, председател на „Демократи за силна България": „Призовахме всички български граждани с десни проевропейски възгледи да гласуват за г-н Гюров. Този призив се отнася и за г-н Борисов. Вотът е таен и г-н Борисов може да гласува или за Гюров, или за Йотова. Ако ми се обади и ми каже, че е гласувал за Андрей Гюров, аз лично ще му благодаря.“ Бойко Борисов, председател на ГЕРБ: „Добре, ще гласувам за Гюров, поздравявай ме отсега. Но така няма да спечелите, трябва да убедите хората, че това е по-добрата двойка. Със сигурност няма да гласувам за Йотова, създадох ГЕРБ, за да победя БСП.“

Борисов коментира и предстоящия брифинг по случая „Петрохан", като заяви, че е мнителен и не вярва в съвпадения.