Светозар Христов: Пет години се борихме, за да стигнем до това ниво

Юбилейното десето издание на "Асарел България Оупън“ отбеляза важна крачка в развитието на турнира по тенис на маса. За първи път надпреварата е от по-висок ранг, а турнирният директор Светозар Христов разкри, че успешната организация вече е отворила възможност за разговори с WTT за домакинство на състезание от още по-висока категория през следващите години.

Предизвикателствата пред организаторите са били значително повече заради новите изисквания, които идват с повишаването на статута на турнира.

"Имахме множество нови изисквания, които трябваше първо да разучим, след това да намерим начин да покрием и накрая да реализираме на практика“, обясни Христов.

По-високото ниво се е отразило не само на организацията, но и на интереса към състезанието. В турнира се включиха състезатели с по-предно класиране в световната ранглиста, а това доведе и до значително увеличение на публиката.

По думите на Христов организаторите предварително са очаквали по-сериозен зрителски интерес и са увеличили капацитета, включително местата за VIP гости. Още в хода на надпреварата обаче се е наложило да бъдат осигурени допълнителни места.

"Много ни радва и публиката по трибуните. В сравнение с миналата година имаме три пъти повече зрители“, заяви турнирният директор.

Голямата цел на организаторите обаче не се изчерпва с настоящото издание. Христов разкри, че достигането до сегашния ранг е резултат от продължителна работа и петгодишни усилия за получаване на разрешение за провеждането на турнир от сериите WTT Contender.

"Това е първата стъпка, извоювана с много усилия. Борихме се пет години, за да постигнем разрешение за провеждането на турнир от Contender сериите“, каза Христов.

Организацията на "Асарел България Оупън“ е получила и висока оценка от представителите на WTT. След посещението им и наблюдението на първите четири дни от надпреварата те самите са предложили да започнат разговори за възможността България да приеме турнир от категория Star Contender през следващите години.

"За нас това е признание за усилията, които полагаме, и за резултатите, които сме постигнали при организирането на турнира“, подчерта Светозар Христов.

Така десетото издание на "Асарел България Оупън“ може да се превърне не само в най-силното до момента, но и в отправна точка към следващото ниво за международния тенис на маса в България.