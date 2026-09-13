Стефан Китов: Надявам се и догодина да имаме възможност да проведем турнир от такова качество

Президентът на Българска федерация по тенис на маса Стефан Китов коментира в ефира на БНТ 3 поредното издание на силния турнир „Асарел България Оупън“ в Панагюрище.

„Целта беше да качим турнира една класа нагоре, тъй като с тези състезатели, които идват от чужбина, ние ще добием по-добър опит и ще вдигнем класата също на българския национален отбор“, каза Китов.

Той оцени високо организацията на 10-тото издание на турнира в Панагюрище.

„Организацията е на много добро ниво, отлично според мен. До сега всичко, което трябва, сме изпълнили безупречно. Надявам се догодина пак да имаме така възможност да проведем турнир от такова качество“, добави президентът на БФТМ.

Китов сподели, че според него българските представители в турнира са се представили достойно.

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