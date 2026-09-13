Валентин Илиев, Александър Димитров, Дерой Дуарте и Николай Иванов в "Арена спорт"

Гледайте "Арена спорт" в неделя, 13 септември, от 12: 30 часа пряко по БНТ 1.
Темите в "Арена спорт" на 13 септември:
След бурната седмица в ЦСКА, гостува ни спортният директор на "червените" - Валентин Илиев.
Един мъж на 50 - житейската и футболната равносметка на националния селекционер Александър Димитров.
Дерой Дуарте говори за целите на Лудогорец и гола срещу Аржентина на Мондиал 2026.
Волейболните емоции владеят България. Гост в студиото бе Николай Иванов.
Гледайте цялото предаване във видеото.