Поредна размяна на удари между Русия и Украйна

Девет души са загинали при руски въздушни нападения срещу няколко украински области. Украйна съобщи, че е атакувала заводи в Русия. На този фон Киев се подготвя за възобновяване на тристранните преговори през октомври. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е готов на разговор с Владимир Путин на срещата на Г-20 в Маями през октомври. Руският външен министър Сергей Лавров посочи, че среща очи в очи е възможна само в Москва.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "В тази война няма печеливша страна. Защото жертвите са твърде много. Днес най-важната победа не за Украйна и Русия, а за всички, за целия свят, е мирът. Да бъде сложен край на тази война - това е победа за човешкия живот".