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Поредна размяна на удари между Русия и Украйна

Ива Стойкова от Ива Стойкова
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Чете се за: 01:45 мин.
По света
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Русия и Украйна знамена
Снимка: илюстративна
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Девет души са загинали при руски въздушни нападения срещу няколко украински области. Украйна съобщи, че е атакувала заводи в Русия. На този фон Киев се подготвя за възобновяване на тристранните преговори през октомври. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е готов на разговор с Владимир Путин на срещата на Г-20 в Маями през октомври. Руският външен министър Сергей Лавров посочи, че среща очи в очи е възможна само в Москва.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "В тази война няма печеливша страна. Защото жертвите са твърде много. Днес най-важната победа не за Украйна и Русия, а за всички, за целия свят, е мирът. Да бъде сложен край на тази война - това е победа за човешкия живот".

Сергей Лавров, министър на външните работи на Русия: "Зеленски пътува много, никога не е у дома. Ако иска да се срещне с президента, нека дойде. Това би бил жест на добра воля от наша страна, като се има предвид, че той все още не е отменил указа си, забраняващ контактите с Путин и екипа му".

# Володимир Зеленски #Русия #Украйна #Сергей Лавров

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