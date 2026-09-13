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Слаб интерес към морските професии: Защо младите хора не ги предпочитат?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Деян Михайлов
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Чете се за: 02:35 мин.
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Слаб интерес към морските професии: Защо младите хора не ги предпочитат?
Снимка: Снимката е илюстративна
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Интересът на младите хора към морските професии все още остава нисък. Това сочат данните за България и Европа. За да се изравни търсенето и предлагането на кадри на пазара на труда, е необходимо през следващите 5 години броят на завършващите морски офицери да се увеличи с близо 3%, казват експерти.

Все по-трудно се намират хора, които избират професия, свързана с плаване в морето.

Станислав Стоянов, Асоциация на морските капитани: „За съжаление, в България трудно се намират хора за моряци, но все още БМФ поддържа определено ниво на кораби, които са почти изцяло с български екипажи.“

Александър Калчев, директор на БМФ: „Тази тенденция не е от вчера. В Европа все по-малко хора имат желание да свързват живота си с морето и трудно се намират, да.“

Оказва се, че младите имат интерес единствено към висшите офицерски длъжности на плавателните съдове.

Станислав Стоянов, Асоциация на морските капитани: „Лека-полека има едно малко завръщане към професията на капитан. Виждаш се в рискови ситуации дали ставаш за тази професия, заплащането е добро, петцифрено измерение на заплатите има в евро, спокойно се взема от един капитан далечно плаване.“

Висшите училища, които подготвят кадри за корабоплаване, също отчитат спад в кандидат-студентите. От морския бранш настояват за подкрепа от страна на държавата.

Станислав Стоянов, Асоциация на морските капитани: „Няма ли морски бизнес, пада веднага морското образование и всички фирми…“

Александър Калчев, изпълнителен директор на БМФ: „Надяваме се някой да обърне поглед и към морската индустрия. Иначе решението е едно и то е, както в почти всеки един сектор – да гледаме към Далечния изток.“

От бранша напомнят, че днес морските кадри се квалифицират и усъвършенстват по време на цялата си кариера, за да отговарят на изискванията. И дават пример с Нидерландия, където се работи по проект да се учи едновременно за капитан на кораб и за механик.

#Асоциация на морските капитани #младите и професиите #БМФ #Варна

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