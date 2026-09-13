Новият сезон в Народен театър „Иван Вазов“: „Вакханки“, "Физика на тъгата" и разказ за Виола Каравелова

Нов творчески и артистичен сезон не само за телевизиите и медиите, но и в полето на културата. Какъв е стартът на новия сезон? Ще разберем от специалното интервю на Георги Любенов с директора на Народния театър „Иван Вазов“ Васил Василев.

Васил Василев, директор на Народния театър: "Много е любопитен този нов сезон, защото това е един от първите ни сезони, в които не мога да кажа къде е границата на края на сезона и къде е началото на сезона. Тази година ни се случи едно изключително събитие и то най-вече с международните ни участия и международните фестивали, в които бяхме. Бяхме на едно от големите събития в Гърция – в Епидавър. На 10 юли беше световната премиера – за първи път български театър на тази хилядолетна сцена. И това ни даде едно ниво на гордост, за да можем да кажем, че нашето театрално изкуство е древно и ние можем много лесно да се приобщим там. Да направим паралел с миналото, настоящето, сбъдването на мечтите – мечтата на нашия режисьор Явор Гърдев да посети именно тези хилядолетни сцени, да изпробва как неговото творчество ехти в тези сцени. Това може да ме кара мен и като личност, и като директор на тази уважавана институция в България – Народния театър „Иван Вазов“ – да се чувствам изключително горд."

За представлението "Вакханки" Василев коментира:

Васил Василев, директор на Народния театър: "Първата българска премиера на „Вакханки“ ще бъде в град Пловдив, в Античния театър, на 30 септември. И още една премиера, която е за София, за гостите на София – НДК, зала 1 на НДК, на 9 октомври. Изключително любопитно ще бъде събитието, защото този спектакъл е граден именно за открити театри, за летни театри, за антични театри. И това, което ще се случи в НДК, ще бъде първото и единствено такова събитие. Така че това ще бъде уникална премиера и всички тръпнем как и по какъв начин ще го адаптираме."

За „Физика на тъгата“ на Лоренци от автора Георги Господинов директорът на Народния театър заяви:

Васил Василев, директор на Народния театър: „Ние в последните години се стремим към това да покажем съвременната българска драматургия. Да можем да адаптираме романи в драматургични текстове. И най-скорошно през изминалия сезон – ето примерния „Малката Англия“, който Александър Секулов направи като адаптация заедно с Диана Добрева. Така че това е, бих казал, една търсена черта или търсен начин на целия ни екип да правим любопитна драматургия. И да вкарваме зрителя в предизвикателство.“

Премиерата на "Физика на тъгата" ще бъде на 6 и 7 октомври.

Друг любопитен проект в програмата на Народния театър прави Борян Крачов.

Васил Василев, директор на Народния театър: „Виола Каравелова, по-неизвестната сестра. Всички знаем за Лора всичко, а за Виола Каравелова... Но с много трагична съдба. И тук отново се връщаме в това как ние работим с българската драматургия. Борян Крачов ще надникне със своя драматургичен текст върху историята на Виола и ще отвори една така голяма рана в българската история, която е свързана със „Света Неделя“.“

За ролята на Народен театър "Иван Вазов" в България Василев коментира:

Васил Василев, директор на Народния театър: "Народният театър винаги е бил огледало към света. Ако се върнем в годините назад, в нашата вековна история вече, това е бил център, европейски център на българската европейска култура. Театърът няма националност. Театърът не дели хората на народ, на родност, на вяра. Театърът дели хората на добри или лоши, на послания, които искаме да кажем и чрез които искаме да покажем на хората."

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