Напрежение в Ормузкия проток: Кораб е поразен от снаряд

Кораб е бил поразен от снаряд при преминаване през Ормузкия проток, съобщи британската служба за морски търговски операции. Засега няма информация за състоянието на екипажа, евентуалните щети и последиците за околната среда. Не е ясно и кой стои зад атаката и къде точно е извършена.

Двама души са ранени в Саудитска Арабия при обстрел, за който се предполага, че е извършен от подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хути.

Иран и Оман са се споразумели за нови маршрути за влизане и излизане от Ормузкия проток, съобщи полуофициалната иранска агенция „Тасним“. Според ирански представител договорката не предвижда незабавно отваряне на ключовия воден път.