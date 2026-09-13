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Гледайте финалите на "Асарел България Оупън" по БНТ 3

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Спорт
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В неделя прякото предаване стартира в 12:00.

гледайте финалите асарел българия оупън бнт
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Скорост, реакция, прецизност. Когато милисекундите решават всичко, на масата остават само най-добрите.

Световният тенис на маса се завръща в Панагюрище. По-бърз, по-силен, по-престижен.

100 000 долара награден фонд и звезди от висока класа.

Поставеният под номер 2 основната схема Димитрий Овчаров спечели с 3:2 срещу 16-годишната сензация от Япония Рюусей Каваками на четвъртфиналите, а в спор за място на финала 38-годишният легендарен германец срази шампиона в Панагюрище от миналата година Седрик Наутинк от Белгия (3:1 гейма). Така, както и през 2017 г., Овчаров ще участва в големия финал при мъжете по единично, където негов съперник ще е намиращият се в отлична форма Елиас Ранефур, който измъкна успеха срещу Кристиан Карлсон с 3:2 гейма.

При жените нямаше изненади и първата поставена Хитоми Сато сломи конкуренцията на своите съотборнички, за да достигне до мача за титлата. Сато, която е 15-а в световната ранглиста, преодоля последователно Миу Хирано (3:1 гейма) и Сачи Аоки (3:0), за да си оспорва титлата с третата в схемата Сакура Йокои. В много стойностен полуфинал в долната част на схемата Йокои надигра с 3:1 гейма втората поставена Миу Нагазаки.

В неделя, 13 септември прякото предаване стартира в 12:00.

Наследете се на финалните дни от шоуто "Асарел България Оупън" само по БНТ 3!

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#"Асарел България Оупън"

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