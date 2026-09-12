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Литийно шествие в София: 1700 години от намирането на Честния и Животворящ кръст Господен

Карина Караньотова от Карина Караньотова
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Важна и голяма годишнина предстои за Православната ни църква - 1700 години от намирането на Честния и Животворящ Кръст Господен. У нас честванията са днес и утре и тази вечер в столицата се проведе литийно шествие, оглавено от Негово Светейшество българският патриарх Даниил. Тържественото литийно шествие тръгна от храма „Въздвижение на Светия кръст Господен“ в столичния квартал „Лозенец“ и стигна до патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“, където тази вечер се провежда всенощно бдение, което ще продължи през цялата нощ.

В катедралата е изложена за поклонение частица от Честния и Животворящ Кръст Господен. Поводът е отбелязването на 1700 години от откриването на Светия кръст от света царица Елена – майката на император Константин Велики. Според преданието, преди около 1700 години света Елена предприема разкопки на Голгота и открива трите кръста, сред които е и този, на който е бил разпнат Иисус Христос. Частица от Светия кръст, която обичайно се съхранява в храм „Въздвижение на Светия кръст Господен“ в „Лозенец“, сега е пренесена в катедралата „Св. Александър Невски“ заради честванията. 1700 години звучат много, но нищо не се е променило. Добродетелите остават същите – вярата, добрината, любовта, жертвата, всичко, за което се молим и всичко, което искаме да бъдем, не се е променило. Богослуженията ще продължат и утре от 09.00 часа с участието на българския патриарх Даниил.

Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил: „За да бъде действено нашено кръстоносене, да бъде спасително за нас, ние трябва да имаме вярата и доверието, към оня който претърпя тази ужасна смърт и по този начин ще усетим силата на Честния кръст оживява в нас самите и ще видим радостта на възкресението.“

Частици от Животворящия и Честен кръст Господен се съхраняват в различни части на света, има частица и в България. Тя по принцип се пази в храма в „Лозенец“, но заради честванията по повод 1700 години от откриването на Светия кръст в момента е изложена в „Св. Александър Невски“. Утре от 09.00 часа вярващите отново ще могат да присъстват на богослужението и да се поклонят пред светинята. Бдението в патриаршеската катедрала ще продължи през цялата нощ.

Вижте още в прякото включване на Карина Караньотова

#метрополит Данийл #София #литийно шествие

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