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Тръмп в Дъблин: Ще бъде страхотно да има обединена Ирландия

Христо Ценов от Христо Ценов
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Американският президент Доналд Тръмп заяви, че ще е „страхотно да има обединена Ирландия". Коментарът той направи при посещението си в Дъблин. Тръмп е на двудневно посещение в Ирландия, където ще съчетае дипломация с голф. Ирландия посрещна Доналд Тръмп с изключителни мерки за сигурност и със сдържаност. Неочакваният коментар Доналд Тръмп направи пред ирландския премиер.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: „Казах, че ще бъде много хубаво да се обединят, ако трябва да съм честен. И половината стая си тръгна. Казаха си „вече не харесвам този човек“.“

Думите му обаче предизвикаха остри критики, както в Дъблин, така и в Белфаст. Политици в Северна Ирландия коментираха, че обединението е възможно, колкото Канада или Гренландия да станат 51-вият щат. Предишните американски президенти винаги са били сдържани по тази тема. А според някои анализатори, целта на Тръмп е била да привлече избирателите с ирландски корени на междините избори в Съединените щати.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: „Имаме прекрасни отношения с Ирландия. Малко по-печеливши за вас, отколкото за нас. Взехте ни всички фармацефтични компании. Трябва да си върнем част от тях. Възползвахте се от нас.“

Посещението на Тръмп е белязано от масови протести в столицата. 10 Хиляди души се събраха в Дъблин, скнадирайки „върви си у дома“. Много улици бяха блокирани. След официалните срещи с президента и с премиера на Ирландия, американският държавен глава се оттегли за турнир по голф в игрището си в Дунбег на западното крайбрежие.

#обединена Ирландия #Доналд Тръмп

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