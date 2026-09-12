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Президентът Илияна Йотова обмисля свикване на КСНС заради случая с взривовете в „Емко“

Християна Димитрова от Християна Димитрова
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президентът илияна йотова коментира актуални теми варна
Снимка: БТА/Архив
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На фона на всичко това президентът Илияна Йотова обмисля свикването на Консултативен съвет по национална сигурност. Такива призиви и искания за спешен план за действие и анализ на пропуските в сигурността на страната ни дойдоха днес и от „Да, България", както и от Андрей Гюров.

След призивите да свика КСНС президентът Илияна Йотова не изключи възможността да предприеме тази стъпка, за да бъдат обсъдени всички мерки на ниво национална сигурност.

Илияна Йотова, президент на Република България: „Да, ще обмисля въпрос, тъй като много зачестиха тези случаи. Още повече виждате, че ескалира войната в Близкия Изток и Украйна и трябва и нашите служби за сигурност да се произнесат.“

Йотова коментира й критиките към нея за това, че през 2022 година, когато е била вицепрезидент, е помилвала осъденият наркодилър Огнян Атанасов по-известен като „петричкия Ескобар." Още вчера в позиция от президентството обясниха, че причината за помилването е била влошено здравословно състояние на лицето и получено експертно становище на специална медицинска комисия.

Илияна Йотова, президент на Република България: „Каквото имаше да кажа по случая, ние го казахме много изчерпателно вчера в позицията, която разпространихме до всички вас.“

- „Смятате ли все пак към днешна дата, че решението Ви е било грешка?“

Илияна Йотова, президент на Република България: „Ще има повече подробности по случая след няколко дни."

Йотова допълни, че страната вече е в предизборна кампания и е била предупредена преди месец, че търсенето на съгласие от нейна страна няма да срещне отговор.

#„Емко“ #случая с взривове #свикване на КСНС #президентът Илияна Йотова

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