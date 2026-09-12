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Ивайло Мирчев: В България разследванията на взривовете се потулват

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Лидерът на „Да, България“ Ивайло Мирчев коментира поредния инцидент във военния завод „Емко“, работата на службите и прокуратурата, отношенията с Русия, антидроновата защита и предстоящите президентски избори.

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В България разследванията на взривовете се потулват. Това заяви лидерът на „Да, България“ Ивайло Мирчев в студиото на „Говори сега“. Той отхвърли обвиненията, че политическите му позиции са свързани с търсене на руска следа при инцидентите във военни предприятия.

Ивайло Мирчев, „Да, България“: „Не сме я намерили ние. Намериха я германските служби. Руската връзка я намери германската страна и го каза доста категорично. Не само Германия – Чехия също. Разликата е, че в Европейския съюз в доста страни се случват подобни инциденти, но там се прави истинско разследване. В България такова няма. Има вече десети инцидент, а от тези десет инцидента всичко се потулва.“

Според него складът на „Емко“ е бил проверяван многократно.

„От началото на годината този конкретен склад е бил проверен седем пъти. Последната проверка е била преди 20 дни. МВР е било доволно, има протоколи от тези проверки и няма нищо нередно.“

Той настоява за парламентарно разследване на всички подобни случаи назад във времето.

Ивайло Мирчев, „Да, България“: „Големият проблем е в прокуратурата. В по-голямата част от последните случаи на подобни взривове прокуратурата е тази, която потулва доказателствата.“

По думите му България трябва да потърси съдействие от европейските държави, които са разследвали сходни инциденти.

„Искаме временна комисия в Народното събрание, която да разследва всичките тези случаи назад в годините. Да се установи ролята на прокуратурата. Искаме изслушване на шефовете на службите. Ще искаме съдействие от западноевропейските страни, които са работили по тези случаи.“

Мирчев разкритикува правителството за позицията му по инициативите на НАТО за противодействие на дронови атаки. Той заяви, че темата ще бъде поставена в парламента и в Комисията по отбрана. По темата за войната Мирчев определи действията на САЩ в Иран като агресивни „в някаква степен“, но направи разграничение с руската инвазия в Украйна.

Ивайло Мирчев, „Да, България“: „Истинският агресор, да ви кажа, е Путин, когато влезе с армията си в международно признатите граници на Украйна – тези международно признати граници, които самата Русия е признавала и е подписала, че това са границите на Украйна. Той влезе с армията си в тези граници. Това е истинският агресор.“

Мирчев настоява вицепрезидентът Илияна Йотова да представи публично мотивите си за помилването на осъден за наркотрафик.

„Нормалното е да излязат мотивите, да се прецени, да се види и коя е лекарската комисия, кой е съставът на лекарите и с какви аргументи е взето това решение. Госпожа Йотова трябва да излезе пред българските граждани и да аргументира това свое решение.“

По думите му отговорността за помилването е на вицепрезидента, а не на медицинската комисия.

Ивайло Мирчев, „Да, България“: „Заключенията на лекарската комисия нямат отношение към помилването. Ако лекарската комисия каже, че човекът е в много тежко състояние, това не означава, че той трябва да бъде помилван. Отговорност за помилването носи само един човек и това е вицепрезидентът Йотова.“

В края на интервюто Мирчев призова проевропейски настроените избиратели, включително тези на ГЕРБ, да подкрепят Андрей Гюров на президентските избори.

Ивайло Мирчев, „Да, България“: „Господин Гюров трябва да се обърне към традиционните избиратели на ГЕРБ, въпреки ръководството им, което официално подкрепи госпожа Йотова. Разговорът на господин Гюров е с тези проевропейски настроени хора, без значение от коя политическа сила са те. Те, между другото, са мнозинство в България.“

Мирчев завърши с призив към избирателите на ГЕРБ:

„Надявам се хората от ГЕРБ, избирателите на ГЕРБ, които наистина мислят за бъдещето на страната си, за бъдещето на техните деца и за това България да е в Европа, а не да гледаме на изток, да подкрепят господин Гюров на 25 октомври.“

Вижте целия разговор във видеото

#потулват #„Да, България“ #разследвания #Ивайло Мирчев #взривове

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