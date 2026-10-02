Започна монтажът на саркофага на цар Самуил (СНИМКИ)

Започна монтирането на саркофага, в който ще бъдат положени останките на цар Самуил. Той е поставен в южната част на напречния кораб на базиликата „Света София – Божия премъдрост“ – в дясно на олтара, до паметната плоча на всички свещеници убити по времето на тоталитарния режим.

Храмът "Св. София" е един от най-старите запазени от раннохристиянската история на България и е много вероятно да пази спомена за младия Самуил, вероятно там е бил въведен в нейното лоно.

Саркофагът е с размери приблизително 2,30 м дължина, 90 - 100 см ширина и 85 - 90 см височина.

Изработката е започнала на 25 септември по инициатива на Министерството на културата с благословението на българския патриарх Даниил, като решението за вида на саркофага е на Софийската митрополия.

Снимки: Мария Чернева

По проекта са предвидени христограма, архангел Михаил, Самуиловата крепост с лъвове и изображения на два пауна и дворец.

Тленните останки на цар Самуил ще бъдат посрещнати на 3 октомври на площад „Княз Александър I Батенберг“, откъдето ще тръгне шествие до храма. Връщането им в България е резултат от споразумение между България и Гърция след преговори между двете страни.

Българската национална телевизия ще отрази посрещането на тленните останки на българския владетел със специална извънредна програма „Цар Самуил: Завръщането“.