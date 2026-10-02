Румен Радев за полетите на Пеевски: Има 36 фактури, които идват към нас от службите в Малта, за 36 полета на обща стойност 5 милиона евро

Има 36 фактури, които идват към нас от службите в Малта и те са документирани. Там много ясно са описани фактурите за 36 полета на обща стойност 5 милиона евро, заяви премиерът Румен Радев в рамките на парламентарния блиц контрол, във връзка с полетите на председателя на ДПС Делян Пеевски и фирми за мантинели.

Дружества, ангажирани с доставката на мантинели, са отклонявали средства в „дружество касичка“, което от своя страна е плащало полети на председателя на ДПС Делян Пеевски, каза на брифинг в Министерския съвет министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев на 18 септември.

Има закупен самолет и е ясно коя фирма го е закупила, каза премиерът и призова Народното събрание да призове министъра на вътрешните работи и да му даде правото да сподели повече документална информация по тези казуси.

„Когато икономическа полиция ги насочихме към Министерството на иновациите и дигиталната трансформация, за два часа изскочиха толкова неща, които не могат хиляди хора да направят, работейки денонощно“, каза премиерът Радев. Там е истинска джунгла, добави министър-председателят. За мантинелите той информира, че има над 200 дружества по Закона за задълженията и договорите (ДЗЗД), като някои от техните ръководства поучавали по 20 000 лв. заплата. Това е избиване на пари, коментира Румен Радев. Той посочи, че с това се занимават разследващите органи и където има съмнения, те се проверяват.

Министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев каза на 20 септември, че изнесената информация за мантинелите и полетите на Пеевски стъпва на анализ на хиляди документи за много обществени поръчки. Ако трябваше служителите на МВР да го правят, щеше да им отнеме месеци, но благодарение на системата СИГМА това стана за дни, подчерта той.