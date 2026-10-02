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ЦАР САМУИЛ: ЗАВРЪЩАНЕТО

В София пристигна саркофагът, в който ще бъдат положени костите на цар Самуил

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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софия пристигна саркофагът бъдат положени костите цар самуил
Снимка: БТА
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В София пристигна саркофагът, в който ще бъдат положени костите на цар Самуил. Той ще бъде поставен в южната част на напречния кораб на базиликата „Света София – Божия премъдрост“.

Саркофагът е с размери приблизително 2,30 м дължина, 90–100 см ширина и 85–90 см височина и е предвиден да побере дървен ковчег, обясни вчера пред БТА Надежда Ключкова, която го изработва.

Изработката е започнала на 25 септември по инициатива на Министерството на културата с благословението на българския патриарх Даниил, като решението за вида на саркофага е на Софийската митрополия. По проекта са предвидени христограма, архангел Михаил, Самуиловата крепост с лъвове и изображения на два пауна и дворец. Саркофагът ще бъде сглобен на място в базиликата „Света София – Божия премъдрост“, където ще бъде поставен в южната част на напречния кораб.

Тленните останки на цар Самуил ще бъдат посрещнати на 3 октомври на площад „Батенберг“, откъдето ще тръгне шествие до храма. Връщането им в България е резултат от споразумение между България и Гърция след преговори между двете страни.

#завръщането на Самуил #саркофаг

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