БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

НА ЖИВО: Парламентарен контрол: Премиерът и министри ще отговарят на питанията на депутатите

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Блицконтрол и парламентарен контрол предвижда приетата програма за работа на парламента за днешното заседание. Съгласно правилника на Народното събрание в първия петък на всеки месец министър-председателят и вицепремиерите отговарят на актуални устни въпроси, отправени от народните представители, в блицконтрол.

Премиерът Румен Радев ще отговаря на въпроси на депутатите и по време на традиционния в петък парламентарен контрол. Сред питанията към министър-председателя са въпроси относно мерките на правителството за ограничаване ръста на цените и отражението му върху домакинствата и бизнеса.

На депутатските питания ще отговаря и вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев, както и още 7 министри. Най-много въпроси – 6, има към министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.

#премиерът Румен Радев #Иван Шишков #Гълъб Донев #парламентарен контрол

Последвайте ни

ТОП 24

В Рупите ще бъде отбелязана 115-ата годишнина от рождението на Ванга
1
В Рупите ще бъде отбелязана 115-ата годишнина от рождението на Ванга
Заподозреният за убийството на Филипов е конвоиран в Пловдив
2
Заподозреният за убийството на Филипов е конвоиран в Пловдив
Иван Демерджиев за убийството на Филипов: Нямаме съмнения, че сме задържали физическия извършител
3
Иван Демерджиев за убийството на Филипов: Нямаме съмнения, че сме...
Скопие реагира за костите на цар Самуил: Ще защитаваме македонската идентичност
4
Скопие реагира за костите на цар Самуил: Ще защитаваме македонската...
„Цар Самуил: Завръщането“ – БНТ с извънредна програма на живо на 3 октомври
5
„Цар Самуил: Завръщането“ – БНТ с извънредна...
Съдът остави за постоянно в ареста прокурорския син Васил Михайлов
6
Съдът остави за постоянно в ареста прокурорския син Васил Михайлов

Най-четени

Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев" Пловдив Илиян Филипов
1
Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев"...
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на президента на Ботев Пд Илиян Филипов
2
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на...
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян Филипов?
3
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян...
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край имота на убития Илиян Филипов във фаталната нощ
4
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край...
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София – Варна
5
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София –...
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус 5° и 0° до 22° и 27°
6
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус...

Още от: Политика

Представители на български организации в Северна Македония бяха изслушани в Комисията за българите в чужбина
Представители на български организации в Северна Македония бяха изслушани в Комисията за българите в чужбина
Поръчките за мантинели и полетите на Пеевски отново скараха депутатите Поръчките за мантинели и полетите на Пеевски отново скараха депутатите
Чете се за: 04:27 мин.
Демерджиев пред депутатите: Проверяваме всички версии и връзките на Илиян Филипов с различни лица Демерджиев пред депутатите: Проверяваме всички версии и връзките на Илиян Филипов с различни лица
Чете се за: 06:00 мин.
Кремъл определи като положително явление думите на българския премиер Радев за нуждата от диалог с Москва Кремъл определи като положително явление думите на българския премиер Радев за нуждата от диалог с Москва
Чете се за: 01:00 мин.
Нов сблъсък между ДПС и Иван Демерджиев за мантинелите и полетите на Пеевски Нов сблъсък между ДПС и Иван Демерджиев за мантинелите и полетите на Пеевски
Чете се за: 03:22 мин.
Иван Демерджиев за убийството на Филипов: Нямаме съмнения, че сме задържали физическия извършител Иван Демерджиев за убийството на Филипов: Нямаме съмнения, че сме задържали физическия извършител
8504
Чете се за: 05:07 мин.

Водещи новини

МВР-Пловдив за убийството на Илиян Филипов: Събрани са доказателства, обосноваващи, че Мегеров е физическият извършител на престъплението
МВР-Пловдив за убийството на Илиян Филипов: Събрани са...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
НА ЖИВО: Парламентарен контрол: Премиерът и министри ще отговарят на питанията на депутатите НА ЖИВО: Парламентарен контрол: Премиерът и министри ще отговарят на питанията на депутатите
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Разширение на метрото през „Слатина“: Тунелопробивната машина стигна до „Ситняково“ Разширение на метрото през „Слатина“: Тунелопробивната машина стигна до „Ситняково“
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
„Цар Самуил: Завръщането“ – БНТ с извънредна програма на живо на 3 октомври „Цар Самуил: Завръщането“ – БНТ с извънредна програма на живо на 3 октомври
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Октомври в розово: Световен месец за борба с рака на гърдата
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Тежко остава състоянието на 75-годишния мъж, затиснат от паднал...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Голямото свлачище в Родопите: Какво се случва с участъка между...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Защо цените на слънчогледа и олиото са по-високи от миналогодишните?
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ