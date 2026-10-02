НА ЖИВО: Парламентарен контрол: Премиерът и министри ще отговарят на питанията на депутатите

Блицконтрол и парламентарен контрол предвижда приетата програма за работа на парламента за днешното заседание. Съгласно правилника на Народното събрание в първия петък на всеки месец министър-председателят и вицепремиерите отговарят на актуални устни въпроси, отправени от народните представители, в блицконтрол.

Премиерът Румен Радев ще отговаря на въпроси на депутатите и по време на традиционния в петък парламентарен контрол. Сред питанията към министър-председателя са въпроси относно мерките на правителството за ограничаване ръста на цените и отражението му върху домакинствата и бизнеса.

На депутатските питания ще отговаря и вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев, както и още 7 министри. Най-много въпроси – 6, има към министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.