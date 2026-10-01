БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
12
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Прокуратурата в Пловдив повдигна обвинение на...
Чете се за: 03:27 мин.
Безплатно пътуване с влак до София за посрещането на...
Чете се за: 01:42 мин.
Ремонтът в ж.к. "Дружба" се проточва: Топлата...
Чете се за: 01:17 мин.
Почина бившият президент на босненската Република Сръбска...
Чете се за: 01:05 мин.
Филм на Теодор Ушев е сред 12-те претенденти за наградите...
Чете се за: 00:52 мин.
ЕК завежда две дела срещу България в Съда на ЕС
Чете се за: 03:30 мин.
Кремъл определи като положително явление думите на...
Чете се за: 01:00 мин.
Съдът остави за постоянно в ареста прокурорския син Васил...
Чете се за: 02:37 мин.
Тест на BG-Alert: Системата за предупреждение ще бъде...
Чете се за: 00:25 мин.
Без медицинска сестра в яслата: Предложението получи...
Чете се за: 00:45 мин.
„Цар Самуил: Завръщането“ – БНТ с...
Чете се за: 01:55 мин.
Компенсация за скъпите горива: Започва изплащането на...
Чете се за: 00:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

ЦАР САМУИЛ: ЗАВРЪЩАНЕТО

Скопие реагира за костите на цар Самуил: Ще защитаваме македонската идентичност

Тоня Димитрова от Тоня Димитрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Реакция и на правителството на Република Северна Македония за връщането на костите на цар Самуил у нас. Тя е писмена и е изпратена до телевизия “ТВ 24“, до момента няма изказване на официално лице от Скопие.

Договорът между София и Атина е между две суверенни държави и този жест показва защо е важно да защитаваме идентичността, езикът ни и историческото ни наследство, гласи позицията. Ние знаем кои сме и познаваме собствената си история, казват от Скопие и подчертават, че ще продължават да защитават македонската идентичност и достойноство, без значение какви решения вземат други държави.

#македонска идентичност #костите на цар Самуил #Република Северна Македония #Скопие

Водещи новини

Прокуратурата в Пловдив повдигна обвинение на заподозрения за убийството на бизнесмена Илиян Филипов
Прокуратурата в Пловдив повдигна обвинение на заподозрения за...
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Задържаният за убийството в Пловдив – какво се знае за криминалното му минало? Задържаният за убийството в Пловдив – какво се знае за криминалното му минало?
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Демерджиев пред депутатите: Проверяваме всички версии и връзките на Илиян Филипов с различни лица Демерджиев пред депутатите: Проверяваме всички версии и връзките на Илиян Филипов с различни лица
Чете се за: 06:00 мин.
У нас
СПЕЦИАЛНО: Акад. Васил Гюзелев: Пристигането на костите на цар Самуил е знаменателен факт в нашата история СПЕЦИАЛНО: Акад. Васил Гюзелев: Пристигането на костите на цар Самуил е знаменателен факт в нашата история
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Жители на столичния квартал "Младост" излязоха на протест...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Помощите заради скъпите горива: Започна изплащането на 50 евро за...
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Арестуваха мъж с иранско и британско гражданство заради...
Чете се за: 01:35 мин.
По света
„Цар Самуил: Завръщането“ – БНТ с извънредна...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ