Скопие реагира за костите на цар Самуил: Ще защитаваме македонската идентичност

Реакция и на правителството на Република Северна Македония за връщането на костите на цар Самуил у нас. Тя е писмена и е изпратена до телевизия “ТВ 24“, до момента няма изказване на официално лице от Скопие.

Договорът между София и Атина е между две суверенни държави и този жест показва защо е важно да защитаваме идентичността, езикът ни и историческото ни наследство, гласи позицията. Ние знаем кои сме и познаваме собствената си история, казват от Скопие и подчертават, че ще продължават да защитават македонската идентичност и достойноство, без значение какви решения вземат други държави.