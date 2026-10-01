Прокуратурата в Пловдив повдигна обвинение на заподозрения за убийството на бизнесмена Илиян Филипов - Славчо Мегеров. Това стана ясно на брифинг на прокуратурата и МВР за убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов. Според разследващите мотивите за убийството на Филипов е личен – неуредени финансови отношения.

Заподозреният за убийството – 51-годишният Славчо Мегеров, вече е конвоиран в Пловдив. Той е бил докаран тази нощ под засилена полицейска охрана. В момента с Мегеров се извършват процесуално-следствени действия. Той беше задържан снощи в София във връзка с разследването на убийството на Илиян Филипов.

Димитър Молев, наблюдаващ прокурор: "Мотивът е личен, породен от финансови, неуредени отношения между двамата – подчинен и извършител обвиняем. От доста време са се познавали, отношенията между тях са били доста близки, имали са и работни такива – трудови, и оттам нататък вече възникна конфликтът, който е най-вероятно мотив за извършване на престъплението. – Открито ли е оръжието на престъплението? – На този етап ще се въздържим от коментар."

ст. комисар Васил Костадинов, директор на ОД на МВР– Пловдив: "След като се е стигнало до привличане на обвинение и изградено намерение от страна на прокуратурата за внасяне на искане в съответния първоинстанционен съд за налагане на най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража", може да бъдете сигурни, че са налице достатъчно обосновани предположения, че това е физическият извършител на престъплението. От всяко едно местопрестъпление остават следи, така че имахме възможността да съберем годни следи, които вече имат качеството и на доказателствен материал по разследването. Те, разбира се, помогнаха в идентифицирането на извършителя."

снимки: БТА