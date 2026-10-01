Демерджиев пред депутатите: Проверяваме всички версии и връзките на Илиян Филипов с различни лица

Заради разследването на убийството в Пловдив парламентът пренареди дневния си ред и включи като извънредна точка изслушване на вътрешния министър Иван Демерджиев. Изясниха ли се фактите за ареста на заподозрения извършител, както и действията на разследващите? Има ли други заподозрени за разстрела?

Близо 2 часа продължи изслушването на вътрешния министър. Още в самото начало той уточни, че събраните доказателства категорично сочат, че задържаният вчера 51-годишен мъж в София е физическият извършител. Последваха поредица от въпроси, сред които имал ли е връзки Илиян Филипов със знакови лица от подземния свят и дали подаваните от него сигнали за заплахи са били проверявани от МВР. Освен МВР в разследването са били включени и агенти на ДАНС, обяви Демерджиев.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: „Ние имахме идея кого търсим. Бяха предприети съответните мероприятия и да бъде задържан. И както казахте беше задържан вчера в късния следобед в София. Ние нямаме съмнения, че сме задържали физическия извършител на това убийство има множество доказателства, които сочат за това.“

Красимир Иванов, „Прогресивна България“: „Имате ли данни за други криминални прояви на задържаното лице?“ Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: „Присъдата на Районен съд в Пловдив с наказание от една година лишаване от свобода. Втората присъда е за умишлено убийство. Там присъдата е на Окръжен съд - Пловдив с наказание 11 години лишаване от свобода. Третата е за грабеж, където лицето е наказано с 11 месеца лишаване от свобода.“ Христо Терзийски, ГЕРБ-СДС: „Вярно ли е, че убитият, който е един от най-богатите хора в Пловдив, е имал бизнес отношения със заподозряното лице. Ако е имал бизнес отношения, дали това ще бъде един от основните мотив за неуредени финансови отношения.“ Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: „Проверяваме всички версии. Проверяваме цялата оперативна налична информация, както и изтеклата в публичното пространство за връзки както на убития Илиян Филипов, така и на физическия извършител с различни лица.“

Калин Стоянов, ДПС: „В какви отношения сте бил вие с убития г-н Илиян Филипов от Пловдив, за когото има данни, че вие сте му бил процесуален представител и юридически консултант.“ Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: „Не съм бил никога юридически представител на Илиян Филипов, нито пък на неговото дружество ПИМК по никакъв повод.“ Божидар Божанов, ДБ: „Разследват ли се връзки с хора от подземния свят, с тези хора, свързани с наркоразпространението, с техни политически покровители?“ Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: „На въпроса ви отговорът е да. Ние събираме цялата възможна оперативна информация, която касае връзки както на покойния Илиян Филипов, така и на физическия извършител, който смятаме, че сме задържали като заподозрян за убийството. Множество връзки най-различни, както с криминални контингенти, така и бизнес отношения.“ Велислав Величков, ПП: „Установени ли са съмнителни контакти на това лице с бизнесмени от града, които има данни, че са в сенчестия бизнес? Има ли връзка между заловеното лице, което е евентуален извършител, и другото лице, за което г-н Филипов говори.“

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: „Има множество връзки между него и други лица, съпричастни към криминални прояви и престъпление. Всички тези връзки се обследват и ние ще отговорим на тези въпроси, свързани с това дали някоя от тези връзки е повлияла на това убийство и дали някои от лицата, участващи в тези връзки има доказателство към убийството.“ Ангел Георгиев, „Възраждане“: „На първоначалните снимки, които видяхме от камери в района на убийството, човекът, който видяхме, беше висок и слаб мъж. Този, който сте заловили от кадрите, които видяхме, очевидно не е висок и слаб, а е доста добре сложен мъж.“

Снимки: БТА

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: „Няма да позволя да се правят спекулации, така че не знам какви кадри вие сте гледали. Точно задържаният е физическият извършител на това убийство.“

В кулоарите на парламента Демерджиев отрече и да е имал имоти, купени от фирмата на Филипов.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: „Не съм си купувал. Нямам и сестра, така че не ми задавайте въпроси, които са несъстоятелни.“

И призова прокуратурата да си свърши работата.