Ограничават движението в центъра на София за церемонията по посрещането на цар Самуил

Церемонията по посрещането на тленните останки на цар Самуил ще се състои на 3 октомври от 12.30 часа на площад „Княз Александър I Батенберг“. След това останките ще бъдат положени в църквата „Св. София“.

Във връзка със събитието полицията ще обособи зони за сигурност около двете места. Ще бъдат определени и местата, от които гражданите ще могат да наблюдават церемонията, съобщиха от МВР. Предвидени са проверки за съмнителни пакети, багаж и предмети, които могат да бъдат използвани за нараняване на хора. Хора с такива вещи няма да бъдат допускани в зоните за сигурност.

От 12.00 ч. по преценка на „Пътна полиция“ – СДВР, поетапно ще бъде ограничавано движението по ул. „Мими Балканска“, бул. „Брюксел“, бул. „Цариградско шосе“, бул. „Цар Освободител“, ул. „Г.С. Раковски“ и ул. „Оборище“. След отпадане на необходимостта движението ще бъде възстановявано поетапно.

От 16.00 ч. на 3 октомври ще бъде забранено паркирането на автомобили на площад „Княз Александър I Батенберг“, площад „Николай Гяуров“, пред Българската народна банка и Археологическия музей. Ограничението ще важи и за участъци от ул. „Московска“ и ул. „Княз Александър I“.

От Столичната дирекция на вътрешните работи дават брифинг за мерките за сигурност по време на държавната церемония по приемане и полагане на тленните останки на цар Самуил.