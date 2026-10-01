БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Филм на Теодор Ушев в сред 12-те претенденти за наградите...
Чете се за: 00:52 мин.
ЕК завежда две дела срещу България в Съда на ЕС
Чете се за: 03:30 мин.
Кремъл определи като положително явление думите на...
Чете се за: 00:47 мин.
Съдът остави за постоянно в ареста прокурорския син Васил...
Чете се за: 02:37 мин.
Тест на BG-Alert: Системата за предупреждение ще бъде...
Чете се за: 00:25 мин.
Без медицинска сестра в яслата: Предложението получи...
Чете се за: 00:45 мин.
„Цар Самуил: Завръщането“ – БНТ с...
Чете се за: 01:55 мин.
Компенсация за скъпите горива: Започва изплащането на...
Чете се за: 00:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

ЦАР САМУИЛ: ЗАВРЪЩАНЕТО

Ограничават движението в центъра на София за церемонията по посрещането на цар Самуил

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:42 мин.
Запази
живо брифинг сдвр
Слушай новината

Церемонията по посрещането на тленните останки на цар Самуил ще се състои на 3 октомври от 12.30 часа на площад „Княз Александър I Батенберг“. След това останките ще бъдат положени в църквата „Св. София“.

Във връзка със събитието полицията ще обособи зони за сигурност около двете места. Ще бъдат определени и местата, от които гражданите ще могат да наблюдават церемонията, съобщиха от МВР. Предвидени са проверки за съмнителни пакети, багаж и предмети, които могат да бъдат използвани за нараняване на хора. Хора с такива вещи няма да бъдат допускани в зоните за сигурност.

От 12.00 ч. по преценка на „Пътна полиция“ – СДВР, поетапно ще бъде ограничавано движението по ул. „Мими Балканска“, бул. „Брюксел“, бул. „Цариградско шосе“, бул. „Цар Освободител“, ул. „Г.С. Раковски“ и ул. „Оборище“. След отпадане на необходимостта движението ще бъде възстановявано поетапно.

От 16.00 ч. на 3 октомври ще бъде забранено паркирането на автомобили на площад „Княз Александър I Батенберг“, площад „Николай Гяуров“, пред Българската народна банка и Археологическия музей. Ограничението ще важи и за участъци от ул. „Московска“ и ул. „Княз Александър I“.

От Столичната дирекция на вътрешните работи дават брифинг за мерките за сигурност по време на държавната церемония по приемане и полагане на тленните останки на цар Самуил.

#церемония по полагане на тленните останки #СДВР #Цар Самуил

Водещи новини

Кремъл определи като положително явление думите на българския премиер Радев за нуждата от диалог с Москва
Кремъл определи като положително явление думите на българския...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
ЕК завежда две дела срещу България в Съда на ЕС ЕК завежда две дела срещу България в Съда на ЕС
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Филм на Теодор Ушев в сред 12-те претенденти за наградите „Сезар“ Филм на Теодор Ушев в сред 12-те претенденти за наградите „Сезар“
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Естонски смелчага се разходи по въже между два небостъргача в Сеул (СНИМКИ) Естонски смелчага се разходи по въже между два небостъргача в Сеул (СНИМКИ)
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Осъдена жена на смърт оцеля след две смъртоносни инжекции
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Съдът остави за постоянно в ареста прокурорския син Васил Михайлов
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Паднал клон рани трима души във Варна, един е с опасност за живота
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Разкриха лаборатория за производство на синтетични наркотици в Сливен
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ