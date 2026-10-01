Кремъл определи като положително явление думите на българския премиер Радев за нуждата от диалог с Москва

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че думите на българския премиер Румен Радев за необходимостта да се използва всяка възможност за диалог с Руската федерация представляват много положително явление, предаде ТАСС.

Песков отбеляза, че Русия вече е чувала изказванията на европейски лидери, които говорят доста плахо за необходимостта от подновяването на диалога с Москва, въпреки съществуващите разногласия.