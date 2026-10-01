БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Кремъл определи като положително явление думите на...
Чете се за: 00:47 мин.
Съдът остави за постоянно в ареста прокурорския син Васил...
Чете се за: 02:37 мин.
Тест на BG-Alert: Системата за предупреждение ще бъде...
Чете се за: 00:25 мин.
Без медицинска сестра в яслата: Предложението получи...
Чете се за: 00:45 мин.
„Цар Самуил: Завръщането“ – БНТ с...
Чете се за: 01:55 мин.
Компенсация за скъпите горива: Започва изплащането на...
Чете се за: 00:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Кремъл определи като положително явление думите на българския премиер Радев за нуждата от диалог с Москва

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Запази
Кремъл определи като положително явление думите на българския премиер Радев за нуждата от диалог с Москва
Слушай новината

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че думите на българския премиер Румен Радев за необходимостта да се използва всяка възможност за диалог с Руската федерация представляват много положително явление, предаде ТАСС.

Песков отбеляза, че Русия вече е чувала изказванията на европейски лидери, които говорят доста плахо за необходимостта от подновяването на диалога с Москва, въпреки съществуващите разногласия.

„Проявата на такава политическа воля за диалог – това несъмнено е много положително явление“, заяви Песков пред журналисти.

„Ние отбелязваме и внимателно фиксираме тези прояви", добави говорителят на Кремъл.

#Кремъл #Русия #Дмитрий Песков #Румен Радев

Последвайте ни

ТОП 24

Убийството в Пловдив: Реакции на политиците след престъплението
1
Убийството в Пловдив: Реакции на политиците след престъплението
От транспорта до строителството и футбола: Пътят и бизнесът на Илиян Филипов
2
От транспорта до строителството и футбола: Пътят и бизнесът на...
МВР задържа заподозрян за убийството на бизнесмена Илиян Филипов (СНИМКИ)
3
МВР задържа заподозрян за убийството на бизнесмена Илиян Филипов...
Покушението в Пловдив: Следите, доказателствата и версиите за убийството на бизнесмена Илиян Филипов (ОБЗОР)
4
Покушението в Пловдив: Следите, доказателствата и версиите за...
Притеснявал ли се е Илиян Филипов за живота си? Демерджиев разпореди проверка в МВР
5
Притеснявал ли се е Илиян Филипов за живота си? Демерджиев...
В замяна на тленните останки на Самуил: България дава на Гърция 53 предмета, предимно църковна утвар
6
В замяна на тленните останки на Самуил: България дава на Гърция 53...

Най-четени

Почина Марина Влади
1
Почина Марина Влади
Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев" Пловдив Илиян Филипов
2
Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев"...
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на президента на Ботев Пд Илиян Филипов
3
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на...
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян Филипов?
4
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян...
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край имота на убития Илиян Филипов във фаталната нощ
5
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край...
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София – Варна
6
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София –...

Още от: Русия

Руският опозиционер и бивш шампион по шах Гари Каспаров заяви, че е бил предупреден, че животът му е в опасност
Руският опозиционер и бивш шампион по шах Гари Каспаров заяви, че е бил предупреден, че животът му е в опасност
Четири жертви, сред които дете, при нова серия руски удари срещу Украйна Четири жертви, сред които дете, при нова серия руски удари срещу Украйна
Чете се за: 00:45 мин.
Русия отправи ядрено предупреждение към НАТО Русия отправи ядрено предупреждение към НАТО
Чете се за: 01:32 мин.
Путин увеличи числеността на армията на Русия Путин увеличи числеността на армията на Русия
Чете се за: 02:35 мин.
Зеленски: Русия започна нова мобилизационна кампания Зеленски: Русия започна нова мобилизационна кампания
Чете се за: 01:45 мин.
Войната в Украйна: Един човек загина при руски атака с дронове срещу Киев тази нощ Войната в Украйна: Един човек загина при руски атака с дронове срещу Киев тази нощ
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Кремъл определи като положително явление думите на българския премиер Радев за нуждата от диалог с Москва
Кремъл определи като положително явление думите на българския...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
ЕК завежда две дела срещу България в Съда на ЕС ЕК завежда две дела срещу България в Съда на ЕС
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Съдът остави за постоянно в ареста прокурорския син Васил Михайлов Съдът остави за постоянно в ареста прокурорския син Васил Михайлов
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
„Цар Самуил: Завръщането“ – БНТ с извънредна програма на живо на 3 октомври „Цар Самуил: Завръщането“ – БНТ с извънредна програма на живо на 3 октомври
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Паднал клон рани трима души във Варна, един е с опасност за живота
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
„Това е кошмарът на живота ми“: Разказ от самолета,...
Чете се за: 03:52 мин.
По света
Иван Демерджиев за убийството на Филипов: Нямаме съмнения, че сме...
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Компенсация за скъпите горива: Започва изплащането на еднократната...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ