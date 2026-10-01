Руският опозиционер и бивш шампион по шах Гари Каспаров заяви, че е бил предупреден, че животът му е в опасност

Руският опозиционер в изгнание и бивш световен шампион по шахмат Гари Каспаров заяви днес, че е бил предупреден от литовските и американските служби за сигурност, че животът му е в опасност, предаде Франс прес.

Каспаров каза, че е получил предупреждение за опасност за живота и на съратника му Иван Тютрин.