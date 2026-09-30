Четири жертви, сред които дете, при нова серия руски удари срещу Украйна

Най-малко четирима загинали, включително и дете, при нова серия руски удари срещу Украйна.

С дронове са атакувани Киев и околностите на украинската столица, разрушени са няколко жилищни сгради. Кметът на града Виталий Кличко съобщи, че са нанесени щети и по сграда на западно посолство, но не уточнява кое. Русия обяви, че е атакувала украински комуникационен център и енергийни съоръжения.

снимки: БТА

Атаки е имало и срещу пристанищна инфраструктура в Измаил, а в Одеса кораб, за който се твърди, че е превозвал военна техника, е бил ударен.