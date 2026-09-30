Трима души загинаха в тежка катастрофа на пътя Айтос - Дългопол (СНИМКИ)

По първоначална информация са се ударили лек автомобил и бетоновоз
Тежка катастрофа с трима загинали е станала на главния път Айтос - Руен.
Инцидентът е станал около 13.00 ч., като по първоначална информация са се ударили тежкотоварен автомобил и лека кола.
На място са изпратени полицейски екипи.
Междувременно от Агенция "Пътна инфраструктура" съобщиха, че трафикът в посока Бургас се осъществява по обходен маршрут:
Ябълчево - Просеник - Оризаре - Тънково - Слънчев бряг - Бургас и обратно.
Преминаването в посока Сливен се отклонява по маршрута: Вресово - Люляково - Съединение - Прилеп - Карнобат - Сливен и обратно.
Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.