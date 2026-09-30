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Трима души загинаха в тежка катастрофа на пътя Айтос - Дългопол (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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По първоначална информация са се ударили лек автомобил и бетоновоз

трима души загинаха тежка катастрофа пътя айтос дългопол снимки
Снимка: МВР-Бургас
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Тежка катастрофа с трима загинали е станала на главния път Айтос - Руен.

Инцидентът е станал около 13.00 ч., като по първоначална информация са се ударили тежкотоварен автомобил и лека кола.

На място са изпратени полицейски екипи.

Междувременно от Агенция "Пътна инфраструктура" съобщиха, че трафикът в посока Бургас се осъществява по обходен маршрут:

Ябълчево - Просеник - Оризаре - Тънково - Слънчев бряг - Бургас и обратно.

Преминаването в посока Сливен се отклонява по маршрута: Вресово - Люляково - Съединение - Прилеп - Карнобат - Сливен и обратно.

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

#катастрофа край Айтос

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