Административият съд във Варна прие екологичната ескспертиза по делото за оградата в местността Баба Алино

Административният съд във Варна прие заключенията по комплексната съдебно-техническа и екологична експертиза по делото за оградата в местността Баба Алино, съобщиха от съда. Производството е образувано по жалба на "ВилАпарт Арканум" ООД срещу заповед на директора на Регионалната дирекция по горите в крайморския град, с която бе наложена принудителна административна мярка – спиране на дейностите по ограждане на девет поземлени имота в местността Баба Алино и бе наредено премахване на изграденото оградно съоръжение.

Задачата на комплексната съдебно-техническа и екологична експертиза е да установи дали оградата пречи на свободното придвижване на хора, диви животни и води и води ли до фрагментация на местообитанията. Експертите трябва да посочат още дали имотите попадат в защитени зони.

От съда уточняват, че жалбоподателят е поискал към делото да бъдат приобщени допълнителни доказателства от Министерството на околната среда и водите, Община Варна и Регионалната екоинспекция в града. Назначената съдебно-геодезическа експертиза ще бъде представена в следващото съдебно заседание, тъй като заключението й е необходимо за пълното изясняване на фактическите обстоятелства по производството.

Оградата беше премахната в началото на юни в присъствието на министъра на земеделието и храните Пламен Абровски и на областния управител на Варна Марио Смърков. След като инвеститорът обжалва в съда събарянето на съоръжението, бе насрочена и дата за първото заседание по делото.