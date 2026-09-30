Испанецът шаман остава за постоянно в ареста

Испанският гражданин Хосе Николас остава за постоянно в ареста. Това реши Пловдивският окръжен съд.

59-годишният мъж беше задържан на 26 септември при операция на ДАНС и МВР-Пловдив срещу група, практикувала нетрадиционни ритуали с използване на психоактивни вещества.

При претърсвания в стопански постройки в землището на Калофер бяха открити саксии с кактуси, за които има данни, че могат да съдържат наркотични вещества. Иззети са още бутилки с тъмна течност и гъби.

Назначената експертиза вече е установила, че в бутилките е имало кафяво вещество с високо съдържание на мескалин. Производството, преработването, притежаването и разпространението на веществото са забранени.

По досъдебното производство са разпитани най-малко 14 български граждани. Според прокуратурата Хосе Николас се е представял за шаман и е обещавал ментално и физическо лечение чрез нетрадиционни ритуали. Около него е била сформирана група от последователи.

Пред съда испанският гражданин е заявил, че няма намерение да се укрива или да напуска страната. Той е посочил още, че е завършил висше образование като земеделски инженер, има дъщеря, която живее в Малага, а настоящият му адрес е в Мурсия.

Въпреки защитата му съдът е преценил, че спрямо него трябва да бъде определена най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.