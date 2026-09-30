КС реши - не е противоконституционно председателят на ДАНС да се избира и освобождава от парламента

Конституционният съд отхвърли искането за установяване на противоконституционност на промени в Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, с които се предвижда изборът и освобождаването на председателя на ДАНС да се извършва от Народното събрание, съобщиха от пресцентъра на съда.

Делото бе образувано по искане на 59 народни представители от 51-вото Народно събрание с докладчик съдия Сашо Пенов. В заседанието участваха всички 12 конституционни съдии. Решението е прието с особено мнение от съдиите Атанас Семов, Янаки Стоилов и Невин Фети в частта относно чл. 8, ал. 1, 5 и 6 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“.

В мотивите на решението Конституционният съд отбелязва, че дали със закон, уреждащ устройството на конкретна институция (ДАНС), ще се възложи на президента да назначава и освобождава ръководителите ѝ, или ще се предвиди изборът и освобождаването им да се извършва от парламента, е въпрос на законодателна дискреция.

Законови уредби, предвиждащи избирането и освобождаването на ръководителите на други институции, определени със закон, от Народното събрание, и такива, предвиждащи правомощие на президента да назначава и освобождава от длъжност и други държавни служители, определени със закон, не противоречат на Конституцията, освен ако с тях се нарушават конституционни принципи или се ограничават установени в Конституцията правомощия.

Изборът на председателя на ДАНС от Народното събрание чрез формирано парламентарно мнозинство не политизира дейността на агенцията. Това е така, защото в уредбата ѝ със закон изрично е предвиден принципът на политически неутралитет. Изборът на председателя на агенцията от парламента не го поставя в политическа обвързаност спрямо избралото го мнозинство, защото той упражнява правомощията си въз основа и в изпълнение на закона, се посочва в решението.

В края на 2025 г. Конституционният съд допусна за разглеждане три конституционни дела, образувани въз основа на исканията от група народни представители от 51-вото Народно събрание, за противоконституционност на законовите изменения, които предвиждат председателите на Държавна агенция „Национална сигурност“, на Държавна агенция „Технически операции“ и на Държавна агенция „Разузнаване“ да се избират с решение на Народното събрание по предложение на Министерския съвет и се увеличава броят на заместник-председателите от двама на трима. Изменя се досегашният ред председателите на тези агенции да се назначават с указ на президента по предложение на Министерския съвет. Това се посочва в съобщение на сайта на Конституционния съд.