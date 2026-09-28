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Започва нов подбор на трима кандидати за европейски прокурор

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живо брифинг министерството правосъдието
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
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Обявена е нова процедура за подбор на трима кандидати за европейски прокурор, съобщиха от Министерството на правосъдието.

Европейските правила изискват всяка държава, участваща в засиленото сътрудничество по Регламента за създаване на Европейската прокуратура (EPPO), да посочи трима кандидати, от които Съветът на ЕС избира и назначава един прокурор в EPPO, допълват от ведомството. В момента в EPPO участват 25 държави членки на ЕС.

Процедурата у нас ще се проведе от петчленна комисия, в която участват един хабилитиран преподавател по наказателно право или наказателен процес; двама наказателни съдии от Върховния касационен съд и двама прокурори от Върховната касационна прокуратура.

Министерството на правосъдието няма да има представител, като допълнителна гаранция за независимостта на комисията.

Кандидатите трябва да са действащи съдии, прокурори или следователи с най-малко 12 години юридически стаж, да имат практически опит във финансовите разследвания и международното съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси, да владеят английски език минимум на ниво B2, независимостта им да е извън всякакво съмнение и да притежават необходимите качества за упражняване на функциите на европейски прокурор. Има и изискване за възрастта на кандидатите, съгласно критериите на ЕС.

Подборът ще се проведе на два етапа – проверка за допустимост на кандидатите въз основа на представени документи и публично изслушване, което ще се излъчва онлайн.

На финала комисията по подбора ще определи трима кандидати и ще предложи на министъра на правосъдието да внесе кандидатурите за одобрение от МС.

#трима кандидати #нов подбор #европейски прокурор #министерство на правосъдието

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