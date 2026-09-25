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Инспекторатът на ВСС проверява прокуратурата заради брифинга за „Петрохан“

Иво Никодимов от Иво Никодимов
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В Инспектората на ВСС е постъпил сигнал за брифинга, даден от МВР и прокуратурата по разследването за случай „Петрохан – Околчица“. Това става ясно от отговор до „По света и у нас“ след наше запитване. Сигналът е подаден на 15 септември, ден след брифинга, но от Инспектората към ВСС не уточняват кой е подателя.

В сигнала се иска извършването на проверка дали прокуратурата е спазила закона при публичното разгласяване на материали от неприключило досъдебно производство по време на брифинга в Съдебната палата на 14.09.2026 г. и дали е съществувало валидно разрешение за разгласяването на конкретно изнесените сведения.

От Инспектората на ВСС не отговарят, че по повод постъпилия сигнал е образувана преписка, по която има предварително проучване, което има за цел да установи дали наблюдаващия прокурор е дал разрешение за огласяване на факти от разследването, какви и в какъв обем. Изпратено е и писмо до подателя на сигнала за отстраняване на нередности по него.

От Инспектората пишат още, че ако се установи нарушение на правилата за разгласяване на лични данни, то ще бъде извършена допълнителна проверка.

#Инспекторатът към ВСС #„Петрохан“ #брифинг

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