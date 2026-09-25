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Пожар гори в цех за изолационни материали в Бяла, Варненско, има загинал

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Нивелина Няголова-Георгиева
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Чете се за: 01:57 мин.
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Един човек загина при пожар в цех за изолационни материали в Бяла, Варненско. Загиналият е чуждестранен гражданин, който е работил там. До момента е известно, че мъжът е на 41 години и е от Непал.

Сигналът за пожара е подаден около 14.00 часа. 9 екипа - на противопожарната служба, полицията и доброволните формирования, са се включили веднага в гасенето. Пожарът е засегнал около 2 декара.

Огънят е локализиран, но работата на пожарникарите продължава. Голяма част от конструкцията на цеха е паднала. В него има материали за производство на изолации, както и готова продукция. По първоначална информация обектът не е бил въведен в експлоатация.

Огнищата са в дълбочина, а заради опасност за пожарникарите екипите не могат да влязат във вътрешността на сградата и работят по периметъра.

В съседство има дърводелски цех, но пожарникарите са предотвратили разрастването на пожара. Няма опасност за близките сгради. Кметът на Бяла Пеньо Ненов обяви бедствено положение в село Горица и в град Бяла, беше задействана и системата за ранно предупреждение BG-ALERT.

Димът обаче не е достигнал до къщите. Екип на екоинспекцията във Варна потвърди, че няма превишаване на нормите, тъй като вятърът от изток – североизток е отклонил дима към полето. Инспекторите остават на място до загасянето на пожара, каза още Валери Станев. Огънят е локализиран, но тъй като изолационният материал тлее дълго, пожарни екипи ще дежурят до пълното угасване на огнището.

Причините за възникването на огъня предстои да бъдат установени.

Снимки: Нивелина Няголова

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