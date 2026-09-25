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По света
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Управителят на БНБ Димитър Радев: Вдигането на данъци има...
13:06, 25.09.2026
Чете се за: 03:40 мин.
Кабинетът си постави цел: Дефицит до 3% през 2027 г.
11:48, 25.09.2026
Чете се за: 03:40 мин.
Спасиха бедстващ делфин край Поморие
10:57, 25.09.2026
Чете се за: 00:52 мин.
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Спортни новини 25.09.2026 г., 12:30 ч.
от
БНТ
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12:30, 25.09.2026
Спорт
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12:23, 25.09.2026
Скандали в парламента за новия механизъм за определяне на...
12:10, 25.09.2026
Потребителска кошница: Колко пъти може да я напълним с една заплата...
12:09, 25.09.2026
Подкрепата на България за Украйна: Опозицията разкритикува...
11:45, 25.09.2026
Кабинетът си постави цел: Дефицит до 3% през 2027 г.
11:41, 25.09.2026
Визитата на Си в САЩ: Тръмп определи срещата като...
11:35, 25.09.2026
Гледайте колездачната обиколка на Хърватия пряко по БНТ 3
11:06, 25.09.2026
Вучич подава оставка в неделя
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#спортни новини
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12:30, 24.09.2026
Спортни новини 23.09.2026 г., 20:50 ч.
20:50, 23.09.2026
Спортни новини 23.09.2026 г., 12:25 ч.
12:25, 23.09.2026
Спортни новини 22.09.2026 г., 20:50 ч.
20:50, 22.09.2026
Спортни новини 22.09.2026 г., 12:25 ч.
12:25, 22.09.2026
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Кабинетът си постави цел: Дефицит до 3% през 2027 г.
11:45, 25.09.2026
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Управителят на БНБ Димитър Радев: Вдигането на данъци има цена
13:05, 25.09.2026
Чете се за: 03:40 мин.
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Подкрепата на България за Украйна: Опозицията разкритикува позицията на президента
12:09, 25.09.2026
Чете се за: 03:52 мин.
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Скандали в парламента за новия механизъм за определяне на минималната заплата
12:23, 25.09.2026
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Потребителска кошница: Колко пъти може да я напълним с една заплата...
12:10, 25.09.2026
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