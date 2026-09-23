БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
Евровизия
BG
ENG
TR
4
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Евровизия
Времето
България и еврото
Бизнес
След новините
БНТ Проверено
Чуй новините
Подкаст
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Още
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
След новините
БНТ Проверено
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Още
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
Три години по-късно: Делото "Филип" тръгва...
12:10, 23.09.2026
Чете се за: 01:57 мин.
Трима загинаха при тежка катастрофа на пътя Казанлък -...
11:53, 23.09.2026
Чете се за: 00:50 мин.
"Градовете и селата ни са заприличали на Лас...
10:21, 23.09.2026
Чете се за: 03:47 мин.
Ще поскъпне ли хлябът?
08:35, 23.09.2026
Чете се за: 02:25 мин.
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Спортни предавания
Други спортове
Спортни емисии
Видео
Спортни предавания
Още
Спорт
Спортни новини 23.09.2026 г., 12:25 ч.
от
БНТ
A+
A-
12:25, 23.09.2026
Спорт
Копирано в клипборда
Запази
12:03, 23.09.2026
Ралица Асенова поиска прокуратурата да се самосезира след...
12:00, 23.09.2026
Три години по-късно: Делото "Филип" тръгва отначало
11:49, 23.09.2026
Трима загинаха при тежка катастрофа на пътя Казанлък - Стара Загора
11:39, 23.09.2026
По-близо ли е мирът в Украйна и Близкия изток?
10:54, 23.09.2026
Американски милиардер купува "Лукойл"?
08:50, 23.09.2026
Никола Минчев: Ако Йотова продължи да бъде на...
08:23, 23.09.2026
СДВР: 500 фиша и 50 акта са съставени през почивните дни,...
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Сподели
Копирано в клипборда
#спортни новини
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
НА ЖИВО: Европейско първенство по бокс - Ринг В
2
НА ЖИВО: Европейско първенство по бокс - Ринг А
3
"Градовете и селата ни са заприличали на Лас Вегас":...
4
Посланичката на Португалия у нас е намерена мъртва в дома си
5
Гледайте европейското първенство по бокс за мъже и жени в София на...
6
"Той беше най-великият сред нас": 69 картини на Пол Сезан...
Реклама
Най-четени
1
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
2
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие...
3
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на...
4
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
5
Храбра България срази европейския шампион Полша в трилър
6
Студен душ през октомври за жители на кв. „Изток“ и кв....
Реклама
Още от: Спортни предавания
Спортни новини 22.09.2026 г., 20:50 ч.
Спортни новини 22.09.2026 г., 12:25 ч.
12:25, 22.09.2026
Спортни новини 21.09.2026 г., 20:50 ч.
20:50, 21.09.2026
Спортни новини 21.09.2026 г., 12:25 ч.
12:25, 21.09.2026
Борис Георгиев в предаването "Зала на славата"
13:30, 20.09.2026
Чете се за: 02:57 мин.
Лора Христова: Спортът ни обединява като нация
13:05, 20.09.2026
Чете се за: 04:30 мин.
Реклама
Водещи новини
Три години по-късно: Делото "Филип" тръгва отначало
12:00, 23.09.2026
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
"Градовете и селата ни са заприличали на Лас Вегас": Забраняваме светлините на казината и рекламата на хазарта, заяви Радев
09:59, 23.09.2026
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Трима загинаха при тежка катастрофа на пътя Казанлък - Стара Загора
11:49, 23.09.2026
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Демерджиев с критики към прокуратурата: Не може да се причисли като наша бухалка, продължава да служи на тези, които проверяваме
12:42, 23.09.2026
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Ще поскъпне ли хлябът?
07:33, 23.09.2026
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Наградите "Джон Атанасов": Как България открива и развива...
09:58, 23.09.2026
Чете се за: 03:47 мин.
Общество
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на...
09:30, 23.09.2026
Чете се за: 02:02 мин.
Общество
По-близо ли е мирът в Украйна и Близкия изток?
11:39, 23.09.2026
Чете се за: 03:40 мин.
По света
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ