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Никола Минчев: Ако Йотова продължи да бъде на „Дондуков“ 2, правителството на Радев няма да има коректив

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Ако Илияна Йотова продължи да бъде на „Дондуков“ 2, правителството на Румен Радев няма да има никакъв коректив. Това заяви в "Денят започва" Никола Минчев - член на Инициативния комитет "Гюров - Кандев", евродепутат от "Обнови Европа".

"Ако Илияна Йотова продължи да бъде на „Дондуков“ 2, това, както и досега, ще бъде като естествено продължение на политиката, която води правителството на Румен Радев. Няма да има никакъв коректив. Ще има една свръхконцентрация на взимането на решения в държавата, бих казал, директно в Румен Радев. Тъй като Илияна Йотова беше девет години негов вицепрезидент, в известен смисъл продължава да се държи като такава и сега", каза евродепутатът.

По думите му съществена разлика между двойките Гюров-Кандев и Йотова-Вълчев е геополитическата им насоченост.

"Разликата между основните кандидат-президентски двойки – от една страна Илияна Йотова и Кирил Вълчев, от другата Андрей Гюров и Георги Кандев – е в няколко аспекта. Естествено, във външнополитически е много очевиден, разликата между позиционирането, което предлага Илияна Йотова, и което е отражение на това, което Румен Радев е правил през деветте години, в които беше президент, и продължава да прави като министър-председател, и от другата страна – доста по-ясната и категорична позиция, която винаги е заемал и Андрей Гюров – и като служебен премиер, и преди това, и ще продължава да прави в „Дондуков“ 2."

Минчев отбеляза, че кабинетът Радев вече показва слабости във водената политика.

"Много по-правилно и разумно е според мен в демокрацията да има коректив. От една страна имаме правителството. Ако президентската институция, макар да няма изпълнителски правомощия, не бъде никакъв коректив на изпълнителната власт – дали ще бъде чрез налагането на вето, дали ще бъде чрез повдигането на съществени въпроси за българското общество, които остават неадресирани от българското правителство – това е много важен елемент. Не ги плаша, но в крайна сметка и българското правителство смятам, че показва вече някои слабости в политиката, която води, които и българските граждани няма как да не усещат."

Гюров и Кандев са откровено независими кандидати, подчерта евродепутатът.

"Бих искал да кажа – независими в своята преценка и независими от влиянието, което не се оказва върху тях. Тъй като, от една страна, мога да направя сравнението между инициативните комитети. Виждате в инициативния комитет на двойката Гюров–Кандев, освен мен, като цяло липсват политически лица. Много по-силно изразен е гражданският характер на кандидатурата. От другата страна, в инициативния комитет на двойката Илияна Йотова–Кирил Вълчев има значително присъствие на политически лица от „БСП – Обединена левица“, "Прогресивна България"."

Минчев подчерта, че президентът трябва да е надпартиен.

"Когато говорим за президентската институция, където президентът, тъй или иначе, не може да е член на партия, очевидно трябва да е надпартиен. Това е в самата същина на президентската институция. Затова и говорим за независимост. Той в никакъв случай не е обвързан с нито една партия, която подкрепя кандидат-президентската двойка, но отговаря на изискването президентът да бъде независим от партийно влияние."

Вижте целия разговор във видеото.

#коректив #Георги Кандев #"Обнови Европа" #Андрей Гюров #Никола Минчев

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