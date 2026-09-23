Никола Минчев: Ако Йотова продължи да бъде на „Дондуков“ 2, правителството на Радев няма да има коректив

Ако Илияна Йотова продължи да бъде на „Дондуков“ 2, правителството на Румен Радев няма да има никакъв коректив. Това заяви в "Денят започва" Никола Минчев - член на Инициативния комитет "Гюров - Кандев", евродепутат от "Обнови Европа".

"Ако Илияна Йотова продължи да бъде на „Дондуков“ 2, това, както и досега, ще бъде като естествено продължение на политиката, която води правителството на Румен Радев. Няма да има никакъв коректив. Ще има една свръхконцентрация на взимането на решения в държавата, бих казал, директно в Румен Радев. Тъй като Илияна Йотова беше девет години негов вицепрезидент, в известен смисъл продължава да се държи като такава и сега", каза евродепутатът.

По думите му съществена разлика между двойките Гюров-Кандев и Йотова-Вълчев е геополитическата им насоченост.

"Разликата между основните кандидат-президентски двойки – от една страна Илияна Йотова и Кирил Вълчев, от другата Андрей Гюров и Георги Кандев – е в няколко аспекта. Естествено, във външнополитически е много очевиден, разликата между позиционирането, което предлага Илияна Йотова, и което е отражение на това, което Румен Радев е правил през деветте години, в които беше президент, и продължава да прави като министър-председател, и от другата страна – доста по-ясната и категорична позиция, която винаги е заемал и Андрей Гюров – и като служебен премиер, и преди това, и ще продължава да прави в „Дондуков“ 2."

Минчев отбеляза, че кабинетът Радев вече показва слабости във водената политика.

"Много по-правилно и разумно е според мен в демокрацията да има коректив. От една страна имаме правителството. Ако президентската институция, макар да няма изпълнителски правомощия, не бъде никакъв коректив на изпълнителната власт – дали ще бъде чрез налагането на вето, дали ще бъде чрез повдигането на съществени въпроси за българското общество, които остават неадресирани от българското правителство – това е много важен елемент. Не ги плаша, но в крайна сметка и българското правителство смятам, че показва вече някои слабости в политиката, която води, които и българските граждани няма как да не усещат."

Гюров и Кандев са откровено независими кандидати, подчерта евродепутатът.

"Бих искал да кажа – независими в своята преценка и независими от влиянието, което не се оказва върху тях. Тъй като, от една страна, мога да направя сравнението между инициативните комитети. Виждате в инициативния комитет на двойката Гюров–Кандев, освен мен, като цяло липсват политически лица. Много по-силно изразен е гражданският характер на кандидатурата. От другата страна, в инициативния комитет на двойката Илияна Йотова–Кирил Вълчев има значително присъствие на политически лица от „БСП – Обединена левица“, "Прогресивна България"."

Минчев подчерта, че президентът трябва да е надпартиен.

"Когато говорим за президентската институция, където президентът, тъй или иначе, не може да е член на партия, очевидно трябва да е надпартиен. Това е в самата същина на президентската институция. Затова и говорим за независимост. Той в никакъв случай не е обвързан с нито една партия, която подкрепя кандидат-президентската двойка, но отговаря на изискването президентът да бъде независим от партийно влияние."

Вижте целия разговор във видеото.