САЩ ще строят две военни бази в Гренландия

Надежда и притеснения сред жителите на Гренладния, след като Съединените щати и Дания подписаха споразумение за сигуността на датския автономен остров.

Според мнозина така е сложен край на намренията на американския президент Доналд Тръмп да превземе със "сила" Гренландия.

По силата на документа Вашингтон ще построи две нови военни бази на арктическия остров. Американски летателни апарати и плавателни съдове получават права за прелитане, кацане и подводно придвижване на територията на цяла Гренландия, включително в териториалните ѝ води. Числеността на контингента не е уточнена. Според споразумението НАТО получава подкрепа за по-силно присъствие в Арктика, а Дания се ангажира допълнително да засили собствените си мерки за сигурност в региона.



