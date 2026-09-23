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"За нищо не става с тези тирове": Кога ще се ускори изграждането на Околовръстното шосе в Пловдив?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Златин Бояджиев
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Чете се за: 04:42 мин.
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Пловдивчани вече не вярват на обещания

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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С ускоряване на строителните дейности по Околовръстното шосе на Пловдив обещаха от правителството. Проблемът с движението в града е достигнал критична точка за живеещите и гостите на града, а задръстванията са ежедневие.

Средната скорост на движение в Пловдив и около града е една от най-ниските в страната.

За да се подобри движението в Пловдив е необходимо да се изгради в цялост Околовръстното шосе на града. В момента то не е завършено, а където се използва, е с едно платно с две ленти за движение. Макар че още през 2019 година правителството обяви югоизточния обход за обект с национално значение

Георги Янев – областен управител на Пловдивска област: Процесите по околовръстното шосе в Пловдив и неговите етапи са в процес на една ускорено обсъждане. Всички сме свидетели, че министър-председателят посети югоизточния обход, който е една част от околовръстното шосе на Пловдив. Което е ясен знак че правителството твърдо стои зад реализирането на този проект в най-кратки срокове. И има визията за неговото финансиране.

Шофьорите вече не вярват на обещанията на управляващите от различни политически сили, а искат изградено Околовръстно шосе:

Защото околовръстното на Пловдив не става за нищо всичко е много тясно направено, недоизмислено.

Затова според мен стават задръстванията просто за тоя трафик при това презастрояване няма просто инфраструктура на пътя

Задръстванията в града са най-големи на всички изходни точки около 8 часа сутрин в двете посоки, както и след 17 часа, когато хората се прибират от работа:

Заради количествата на колите.

Ако няма коли няма да има задръствания.

Ако Околовръстното е готово?

Ако е като софийското естествено че ще има ако махнем само мантинелите нищо не сме свършили колкото платната са повече ако са по-широки и колите са по-малко толкова е по-добре за всички.

Защото околовръстното е много натоварено не мина ли много време?

Адски много. Крайно време е да го оправят и колкото може по-бързо защото положението е ужасно.

През последните години на Околовръстното шосе – по така наречената южна дъга, която минава покрай селата Първенец, Марково, Белащица движението е още по-затруднено заради поставени мантинели, които стесняват пътя. От месеци между институциите тече съгласуване за премахването им. Това се случва след няколко тежки катастрофи и протести на живеещи в района. В една от катастрофите загинаха трима души от едно семейство.

То околовръстното е ужас тия тирове.

Ако махнем само мантинелите нищо не сме свършили колкото платната са повече ако са по-широки и колите са по-малко толкова е по-добре за всички
В началото на следващата година се очаква да започне строителството на още един участък на Околовръстното от магистрала Тракия до кръговото на Пазарджишко шосе.

Димитър Иванов – кмет на община Марица: Ние започнахме даже по наша инициатива разширението на това трасе съвместно с Тракия икономическа зона или по-скоро индустриална зона Марица, да се разшири това трасе и да се изгради така необходимото кръгово кръстовище, което води в индустриална зона Радиново, за да намалим трафика на тежкотоварни автомобили през селата ни Костиево, Радиново и Бенковски.

Завършването на югоизточния обход от пътен възел Скобелева майка до Асеновградско шосе е обещано от сегашното правителство да случи до октомври на 2027 година. За строителството на най-дългия и натоварен участък на Околовръстното шосе - 14 километра от кръговото на Пазарджишко шосе до кръговото за Асеновград все още няма изготвени проекти и не е ясно кога ще започне строителството.

#Околовръстно шосе #Пловдив

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