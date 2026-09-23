БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

В Пловдив - археологически разкопки по време на строеж на път

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Антоанета Андреева
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Запази

Кога ще приключат?

околовръстен път пловдив
Слушай новината

На какъв етап е работата по доизграждането на Околовръстното шосе на Пловдив, който включва Югоизточния и Югозападния обход на града и който ще реши проблемите с блокадата на града заради интензивния трафик. В началото на месец ноември ще приключат археологическите разкопки на могилата, която се намира на югоизточния обход на Пловдив и отново ще стартира строителството на пътя.

Обектът е дълъг около 600 метра и в рамките на тези метри откриваме структури от няколко отделни исторически периода - Желязна, предримска, късноантична и османска епоха. Това, което е любопитното е, че са разположени един върху друг, а не са разпръснати на отделни места, това разказа в "Денят започва" археологът Иво Топалилов от Центъра по тракология към БАН.

Изграждането на Югоизточния обход на Околовръстното шосе се бави именно заради тези разкопки. Иво Топалилов разказа, че все още очакват да се откриват артефакти от Римския вилен комплекс, който в момента проучват.

"Той е много по-голям от обикновените римски вили. Това е така наречените латефунди. Това са големи стопанства на приближени на властите хора и ние откриваме няколко от тези сгради, разпръснати из цялото поле".

Вижте повече в прякото включване на Антоанета Андреева

#археологически разкопки #околовръстен път #Пловдив

Последвайте ни

ТОП 24

Президентът Илияна Йотова: Великият държавнически акт от 1908 г. е отговорност към настоящето и бъдещето
1
Президентът Илияна Йотова: Великият държавнически акт от 1908 г. е...
Проф. Тодор Кантарджиев: Сега е моментът да подготвим имунитета за есента
2
Проф. Тодор Кантарджиев: Сега е моментът да подготвим имунитета за...
Гледайте европейското първенство по бокс за мъже и жени в София на живо на сайта на БНТ
3
Гледайте европейското първенство по бокс за мъже и жени в София на...
Костадин Костадинов и Петър Волгин е кандидатпрезидентската двойка на "Възраждане"
4
Костадин Костадинов и Петър Волгин е кандидатпрезидентската двойка...
Посланичката на Португалия у нас е намерена мъртва в дома си
5
Посланичката на Португалия у нас е намерена мъртва в дома си
Франция се изправя срещу Румъния, Полша среща Германия на четвъртфиналите на ЕвроВолей 2026 в София
6
Франция се изправя срещу Румъния, Полша среща Германия на...

Най-четени

НЗОК поема още една дейност при зъболекар
1
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
2
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие 6“ тръгва по БНТ на 10.10.2026 г. от 10 ч. вечерта
3
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие...
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал "Младост" 3
4
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал...
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на мечтата на световните вицешампиони на ЕвроВолей
5
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на...
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
6
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри

Още от: Регионални

"За нищо не става с тези тирове": Кога ще се ускори изграждането на Околовръстното шосе в Пловдив?
"За нищо не става с тези тирове": Кога ще се ускори изграждането на Околовръстното шосе в Пловдив?
"Намаляха кокошките" - расте популацията на чакали у нас "Намаляха кокошките" - расте популацията на чакали у нас
Чете се за: 02:07 мин.
Денят на независимостта: България чества 118 години от манифеста на княз Фердинанд I Денят на независимостта: България чества 118 години от манифеста на княз Фердинанд I
Чете се за: 01:45 мин.
Денят на независимостта: Тържествено отбелязване на празника в цялата страна Денят на независимостта: Тържествено отбелязване на празника в цялата страна
Чете се за: 04:10 мин.
118 години независимост: Разказ на историка Тодорка Недева за събитията от 1908 г. 118 години независимост: Разказ на историка Тодорка Недева за събитията от 1908 г.
Чете се за: 03:30 мин.
Обезопасено е свлачището във Варна: Хората от най-близките къщи са евакуирани Обезопасено е свлачището във Варна: Хората от най-близките къщи са евакуирани
Чете се за: 01:12 мин.

Водещи новини

Подготовката за вота - ЦИК определя номерата в бюлетината за президентските избори
Подготовката за вота - ЦИК определя номерата в бюлетината за...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Ново заседание за смъртта на 14-годишния Филип, който загина на пешеходна пътека Ново заседание за смъртта на 14-годишния Филип, който загина на пешеходна пътека
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Как ще се гласува в чужбина? МВнР с подробности за организацията на вота Как ще се гласува в чужбина? МВнР с подробности за организацията на вота
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Кабинетът решава при какви условия ще се отпускат безлихвени заеми на общините Кабинетът решава при какви условия ще се отпускат безлихвени заеми на общините
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Йотова от Ню Йорк: След декларациите е време за конкретни решения...
Чете се за: 06:22 мин.
По света
В НС: Първо гласуване на законопроекта на потребителския кредит
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Тръмп за сделка с Иран: Моментът настъпи
Чете се за: 01:22 мин.
По света
"Той беше най-великият сред нас": 69 картини на Пол Сезан...
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ