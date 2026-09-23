В Пловдив - археологически разкопки по време на строеж на път

На какъв етап е работата по доизграждането на Околовръстното шосе на Пловдив, който включва Югоизточния и Югозападния обход на града и който ще реши проблемите с блокадата на града заради интензивния трафик. В началото на месец ноември ще приключат археологическите разкопки на могилата, която се намира на югоизточния обход на Пловдив и отново ще стартира строителството на пътя.

Обектът е дълъг около 600 метра и в рамките на тези метри откриваме структури от няколко отделни исторически периода - Желязна, предримска, късноантична и османска епоха. Това, което е любопитното е, че са разположени един върху друг, а не са разпръснати на отделни места, това разказа в "Денят започва" археологът Иво Топалилов от Центъра по тракология към БАН.

Изграждането на Югоизточния обход на Околовръстното шосе се бави именно заради тези разкопки. Иво Топалилов разказа, че все още очакват да се откриват артефакти от Римския вилен комплекс, който в момента проучват.

"Той е много по-голям от обикновените римски вили. Това е така наречените латефунди. Това са големи стопанства на приближени на властите хора и ние откриваме няколко от тези сгради, разпръснати из цялото поле".

Вижте повече в прякото включване на Антоанета Андреева