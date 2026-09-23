Кабинетът решава при какви условия ще се отпускат безлихвени заеми на общините

Министерският съвет се събира на редовно заседание. Кабинетът ще приеме отчет за изпълнението на държавния бюджет за 2025 година.



Ще бъде одобрен и доклад с информация за мерките в отговор на приетите от Съвета на Европейският съюз специфични препоръки за страната ни за тази година. На правителственото заседание днес ще станат ясни условията, при които ще се отпускат временни безлихвени заеми на общините по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони. Предвидено е да бъдат одобрени и допълнителни разходи по бюджетите на няколко министерства.