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Ново заседание за смъртта на 14-годишния Филип, който загина на пешеходна пътека

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Обвиняемият за катастрофата Петър Тодоров е с мярка "домашен арест"

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Ново заседание по делото за смъртта на 14-годишния Филип, който загина на пешеходна пътека на ул. Гурко в столицата през 2023 година.

Процесът започна отначало след отвод на предходния съдебен състав след искане близките на Филип, които изразиха съмнения относно безпристрастността му.

Обвиняемият за катастрофата Петър Тодоров е с мярка "домашен арест".

Експертизите доказаха, че той е помел Филип със скорост от близо 90 км/ч и с над 2 промила алкохол в кръвта.

#делото "Филип" #ново заседание

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