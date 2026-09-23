Ново заседание за смъртта на 14-годишния Филип, който загина на пешеходна пътека

Ново заседание по делото за смъртта на 14-годишния Филип, който загина на пешеходна пътека на ул. Гурко в столицата през 2023 година.

Процесът започна отначало след отвод на предходния съдебен състав след искане близките на Филип, които изразиха съмнения относно безпристрастността му.

Обвиняемият за катастрофата Петър Тодоров е с мярка "домашен арест".

Експертизите доказаха, че той е помел Филип със скорост от близо 90 км/ч и с над 2 промила алкохол в кръвта.