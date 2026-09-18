И. ф. главен прокурор поиска от ДАНС справка за сигналите, които оповести днес

Временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова изпрати днес писмо до председателя на ДАНС Пламен Тончев с искане да бъде предоставена пълната справка с данните, представени на брифинг в Министерски съвет.

"Ще бъдат разпоредени незабавни действия на прокурори от Върховна касационна прокуратура за проверка на хода на работата по сигналите и за оказване, при необходимост, на методическа помощ на наблюдаващите прокурори. От административните ръководители на компетентните прокуратури ще се изиска информация за всички посочени преписки и досъдебни производства", посочва в позицията си Ваня Стефанова.

След анализ на получените данни ще бъдат предприети всички действия в рамките на законовата компетентност за осигуряване на ефективно, обективно и срочно разследване, уверява временно изпълняващият функциите главен прокурор.

При наличие на достатъчно доказателства за извършено престъпление ще се предприемат действия за ангажиране на наказателната отговорност на лицата, за които са налице законовите предпоставки.