Омбудсманът: Близо една десета от заповедите за защита се нарушават

Над 5000 заповеди за защита са издадени през миналата година, а много малко хора разпознават признаците на домашно насилие, каза пред журналисти омбудсманът Велислава Делчева преди откриването на Международната конференция “Справедливо законодателство в синхрон с Европа”. Форумът е организиран Българската платформа към Европейското женско лоби.

Близо 500 от тези заповеди се нарушават, посочи още тя. По думите ѝ насилниците не зачитат съдебните решение и все още има нужда след издаване на съдебна заповед да се проследяват и проверяват случаите, когато насилникът не спазва разпорежданията на съда. Трябва да има допълнителни гаранции жертвата да не бъде повторно виктимизирана и да се чувства защитена от последващи действия на насилника, каза омбудсманът.

Признак на домашно насилие може да се види и на работното място - когато жена често закъснява за работа, идва в недобро психическо състояние, подпухнала, посочи Делчева. По думите ѝ медицинските специалисти са първите хора, които могат да разберат дали става въпрос за домашно насилие, но те също не са достатъчно активни в тази област.

Помощ за жертвите на домашно насилие може да се получи и от адвокатите в Бюрото за правна помощ, като тя трябва да бъде оказана бързо, допълни Делчева.

Не във всички областни градове има кризисни центрове, което означава, че дори и някой да потърси помощ, няма къде точно да я получи, каза още Делчева. Само в 11 области в страната има такива центрове, а за останалите 13 области трябва да се работи много активно за разкриването им.

Делчева призова хората да подават сигнали за домашно насилие и към институцията на омбудсмана.

За подкрепа на жертвите на домашно насилие след напускането на кризисния център огромна роля имат социалните услуги, защото освен обикновено настаняване в кризисен център, жертвите имат нужда от психологическа подкрепа, от помощ за намиране на работа и жилище, допълни Делчева.



